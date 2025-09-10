TotalEnergies Charging Solutions Nederland realiseert 20 snellaadpunten op zes nieuwe locaties in Rotterdam. De snelladers zijn nodig om de laadinfrastructuur in de havenstad verder te verbeteren. Door de komst van de zero-emissiezone en het toenemend aantal (zakelijke) elektrische rijders in de stad wil de gemeente haast maken met de uitbreiding ervan.

De locaties van de snelladers zijn samen met de gemeente en gebruikers van de snelladers bepaald. De zes nieuwe locaties zijn het RDM-plein in Rotterdam Heijplaat, de Motorstraat/Strevelsweg in Vreewijk, de Haastrechtstraat in IJsselmonde en de Hormuzstraat, de Sint Jobsweg en Waalhaven Zuidzijde in het havengebied. “De vraag naar snelladen neemt toe”, zegt Quirijn Oudshoorn, projectmanager laadinfrastructuur, Gemeente Rotterdam. “We zijn trots op de samenwerking met TotalEnergies, in korte tijd weten we samen zes nieuwe snellaadlocaties te realiseren.”

Snelladen in het havengebied

Snelladers zorgen ervoor dat elektrische rijders in korte tijd hun voertuig kunnen opladen en weer op pad kunnen. De snelladers in het havengebied hebben een capaciteit van 300 kW, daarmee laden ze ongeveer 25 keer zo snel als een regulier laadpunt. De installatie draagt bij aan gemeentelijke ambitie om in 2040 alle vormen van mobiliteit in Rotterdam uitstootvrij te laten zijn. De locaties in het havengebied zijn zorgvuldig gekozen in overleg met onze ketenpartners. Hierbij is rekening gehouden met de verkeersbewegingen van verschillende doelgroepen, zoals vervoerders, taxi’s en natuurlijk ook alle andere bestuurders.

29 TotalEnergies snellaadpunten in Rotterdam

Naast de zes nieuwe snellaadlocaties opende TotalEnergies eerder al snellaadlocaties aan de Couwenburg 58 en het Erasmus MC. In totaal zijn er nu 29 TotalEnergies snellaadpunten in Rotterdam.