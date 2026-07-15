Aan het Amsterdamse Stadionplein is de bouw gestart van E-lympic, een innovatieve, volledig elektrische mobiliteitshub, waar laden, deelmobiliteit en slimme energievoorziening samenkomen. De realisatie van dit project is nu een flinke stap dichterbij. E-lympic is een initiatief van TotalEnergies in samenwerking met de gemeente Amsterdam en deelmobiliteitbedrijven Greenwheels en Check. Naar verwachting is het laadstation met deelvervoer vanaf januari 2027 open voor klanten.

De hub vervangt het traditionele tankstation bij het Stadionplein. Gebruikers kunnen er hun elektrische voertuig ultrasnel laden (tot 800 kW), gebruik maken van deelauto’s en -fietsen, en profiteren van aanvullende stedelijke voorzieningen, zoals een shop met zitplekken. Ook boten kunnen er elektrisch laden.

“E-lympic laat zien wat mogelijk is wanneer publieke en private partijen hun krachten bundelen”, zegt Stefan Evers, Managing Director van TotalEnergies Charging Solutions Nederland. “Samen met de gemeente Amsterdam, Greenwheels, Check en de buurt realiseren we een mobiliteitshub die niet alleen inspeelt op de mobiliteitsbehoeften van vandaag en de toekomst, maar ook maatschappelijke waarde toevoegt aan de stad door ruimte efficiënter te benutten en schonere mobiliteit toegankelijker te maken.”

Nieuwe binnenstedelijke mobiliteit

E-lympic laat zo zien hoe nieuwe binnenstedelijke mobiliteit concreet vorm krijgt. Het project is toonaangevend binnen de strategie van TotalEnergies om mobiliteit te elektrificeren en energievoorziening, opslag en gebruik slim te integreren.

Daarnaast starten de projectpartners er een ‘living lab’ voor innovatieve mobiliteitsoplossingen die schaalbaar zijn naar stedelijke gebieden.

Slim omgaan met netcongestie

E-lympic is ontworpen met oog voor de toenemende druk op het elektriciteitsnet. Door slim energiemanagement, gebruik makend van lokale energie-opwek via PV-panelen en batterijopslag, wordt de belasting van het net beperkt en beter gespreid.

Voordelen voor stad en omgeving

Het project draagt bij aan de ambitie van de gemeente om mobiliteit te verduurzamen en de stad toekomstbestendig in te richten. Door verschillende elektrische mobiliteits- en energieoplossingen op één plek te combineren, wordt de beschikbare ruimte efficiënter benut en ontstaat een compact en schaalbaar alternatief voor traditionele tankstations.

Omwonenden en bedrijven participeren

Tijdens de voorbereiding hebben ruim 130 buurtbewoners en ondernemers meegedacht met de ontwikkeling van E-lympic. Met hun feedback kunnen de projectpartners E-lympic beter afstemmen op de behoeften van de buurt.

Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat er een samenwerking met stichting HeenenWeer is opgezet, waarmee omwonenden met een mobiele beperking gebruik kunnen maken van deelvervoer voor korte ritten. Er is ook een buurtambassadeur aangesteld om contact te onderhouden met omwonenden en bedrijven over E-lympic.