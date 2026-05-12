Met vernieuwd zorginkoopbeleid 2027 zetten zorgverzekeraars en zorgkantoren gezamenlijk een stap naar het inkopen van duurzamere zorg voor hun verzekerden. Ze investeren gericht in verduurzaming van intramurale zorginstellingen met meer dan 250 FTE en creëren één duidelijke koers voor de komende jaren.

Vanaf het inkoopjaar 2027 wordt van alle grotere intramurale zorginstellingen (>250 fte), verwacht dat ze aantoonbaar duurzame zorg gaan leveren. Idealiter kopen zorgverzekeraars en zorgkantoren vanaf 2028 alleen zorg in bij zorgaanbieders die aantoonbaar voldoen aan milieuwet- en regelgeving en die duurzaamheid hebben verankerd in hun organisatie. Deze stap geeft zorgaanbieders duidelijkheid en helpt de sector om gericht en in lijn met de doelstellingen uit de Green Deal Duurzame Zorg te verduurzamen.

Wat betekent dit voor zorgaanbieders?

Zorgaanbieders kiezen zelf hoe zij aantonen dat duurzaamheid is ingebed in de organisatie. Een goede en kwalitatieve manier waarmee zorgaanbieders kunnen aantonen dat zij voldoen aan milieu wet- en regelgeving is de Milieuthermometer Zorg. Zorgverzekeraars zien deze certificering als passend bij hun inkoopbeleid. Daarom is voor het certificeren of hercertificeren via de Milieuthermometer Zorg een financiële bijdrage beschikbaar.

Er kan door zorgaanbieders ook een andere milieu- of duurzaamheidscertificering worden gekozen. Een andere optie is een checklist die zorgaanbieders zelf kunnen invullen. Certificering is niet verplicht, maar het aantonen van duurzame zorg is wel een vereiste uit het gezamenlijke inkoopbeleid.

Wat is het verwachte effect?

Met dit gezamenlijk beleid bouwen zorgverzekeraars en zorgkantoren samen met zorgaanbieders aan een toekomstbestendige en klimaatbewuste zorgsector. Het geeft een krachtige impuls aan de verduurzaming van zorg. Hierdoor dragen wij bij aan het behalen van de Green Deal Duurzame Zorg doelstellingen, zoals het verminderen van CO2 uitstoot, het reduceren van afval en vervuiling van oppervlakte- en grondwater.

Duurzamer inkopen sluit aan bij de gezamenlijke ambities en geeft richting aan de concrete bijdrage die zorgverzekeraars leveren aan een duurzamere zorgsector. Vanuit de stelselrol en ambitie gaan zorgverzekeraars en zorgkantoren op deze wijze toewerken naar een minimumnorm voor duurzaamheid. Dit is besproken met brancheverenigingen en koepels.