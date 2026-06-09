Hoe maken we medisch-specialistische zorg duurzamer, met behoud van kwaliteit van zorg? Die vraag staat centraal in de nieuwe kennisagenda Duurzaamheid van de Federatie Medisch Specialisten. De agenda brengt voor het eerst de belangrijkste kennishiaten rond verduurzaming van de medisch-specialistische zorg in kaart. Tijdens de bijeenkomst Duurzaam dokteren is de nieuwe kennisagenda overhandigd aan programmadirecteur Mariëlle Snijders van ZonMw.

Via wetenschappelijke verenigingen, patiëntenorganisaties en andere betrokken partijen zijn 166 kennisvragen verzameld en teruggebracht tot een top-10 van urgente onderzoeksvragen. Onderwerpen lopen uiteen van duurzame laboratoriumdiagnostiek tot infectiepreventie, hergebruik van materialen en de duurzame inzet van AI en digitale zorg.

Inbedding

Volgens arts-microbioloog en voorzitter van de werkgroep die deze kennisagenda heeft opgesteld, Juliëtte Severin, sluit de kennisagenda mooi aan op de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en de visie Medisch Specialist 2035, waarin verduurzaming nadrukkelijk onderdeel is van toekomstbestendige medisch-specialistische zorg: ‘Met deze kennisagenda wordt duurzaamheid echt ingebed in de haarvaten van de medisch-specialistische zorg.’ Volgens Severin raakt duurzaamheid steeds meer verweven met de kwaliteit en toekomstbestendigheid van zorg.

Duurzaamheid en passende zorg

Duurzaamheid raakt direct aan passende zorg. Minder onnodige diagnostiek, behandelingen en polikliniekbezoeken zorgen voor minder belasting voor mens en milieu. ‘Met deze kennisagenda dragen we bij aan uitbreiding van evidence-based ‘groene’ keuzes in de dagelijkse praktijk van medisch specialisten én het bieden van passende zorg’, aldus Severin.

De kennisagenda Duurzaamheid medisch-specialistische zorg werd tijdens de bijeenkomst overhandigd aan programmadirecteur van ZonMw Mariëlle Snijder: ‘Het is inspirerend om te zien hoeveel er is bereikt. De stappen die zijn gezet bieden een sterke basis voor verder onderzoek. ZonMw blijft graag meedenken over hoe we kunnen ondersteunen bij het verder laten groeien van de duurzame initiatieven uit de kennisagenda.’