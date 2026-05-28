De kracht van ons werkgeverscollectief maximaal ontgrendelen om te versnellen richting 2035. En samen urgente uitdagingen om te zetten in kansen. Dat was het doel van het drukbezochte zeventiende CEO-event van Coalitie Anders Reizen, dat op 26 mei plaatsvond in de Zonnezaal van Van Lanschot Kempen in Amsterdam. Zoals secretaris-generaal Dronkers van I&W het in zijn openingswoord zo mooi verwoordde: “We zijn hier niet om geschiedenis te schrijven, maar om aan een toekomst te bouwen”.

Coalitie Anders Reizen, het collectief van tientallen grote Nederlandse publiek-private werkgevers, heeft sinds 2015 prachtige resultaten laten zien in het verduurzamen van zakelijke mobiliteit. Zo is het aantal volledig elektrische leaseauto´s in 2025 gestegen tot maar liefst 78%. Van alle gereisde zakelijke kilometers wordt 30% per OV, fiets of lopend afgelegd. Toch waren de zestig aanwezigen – CEO´s en andere bestuurders, onderzoekers en politici – het over één ding eens: dit is geen reden om tevreden achterover te leunen. Er ligt nog een enorme opgave op systeembarrières zoals netcongestie en mobiliteitsongelijkheid. Zij spraken de ambitie uit om deze mobiliteitsknopen als collectief van koplopers door te hakken. Zo verbreedt de focus van de Coalitie van puur “wat kan ik als bedrijf verbeteren?” naar “wat kunnen wij als collectief in beweging brengen?”

Met ruim 10 jaar aan praktijkervaring, bewezen slagkracht én een vertegenwoordiging van 550.000 werknemers ligt er een enorme hefboom om écht verschil te maken. Dat zagen ook de deelnemers uit de landelijke en provinciale politiek. Zij nodigen de Coalitie expliciet uit om niet te wachten op de overheid, maar om de politieke agenda mede te bepalen.

Aan zeven thema-tafels werden ‘spiegelgesprekken’ gevoerd over actuele vraagstukken zoals netcongestie, spitsmijden, internationaal reizen, de basis van de arbeidsmarkt en het duurzaam ontsluiten van bedrijvenlocaties. De komende dagen delen we de resultaten – met behulp van de innovatieve tool Dembrane – via deze website.

Magazine KOPLOPERS!

Het CEO-event werd gehost door Van Lanschot Kempen en buitengewoon kundig begeleid door dagvoorzitter Bartho Boer van KPN. Beide organisaties zijn koplopers binnen Coalitie Anders Reizen. De avond werd feestelijk afgesloten met de uitreiking van ‘sleutelfiguur awards’ én de onthulling van de eerste editie van het magazine KOPLOPERS!

Directeur Gwen Jansen reikte het eerste exemplaar uit aan secretaris-generaal Jan Hendrik Dronkers van het ministerie van I&W. Ook hij benadrukte dat de kennis en ervaring van dit netwerk onmisbaar is om de mobiliteitsknelpunten van deze tijd op te lossen. Het ministerie is niet alleen als werkgever onderdeel van de Coalitie, ze geven ook subsidie om de kennis en resultaten breed te ontsluiten, bijvoorbeeld voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf.

Benieuwd naar het magazine? Vraag een digitaal exemplaar aan via koplopers@andersreizen.nu