Tijdens vastgoedbeurs Provada ondertekenden 21 partijen op 10 juni de intentieverklaring ‘Duurzame betonketen in de woning- en utiliteitsbouw en vastgoed ontwikkeling’. Met deze stap sluiten zij aan bij de eerder gevormde kerngroep en versterken zij gezamenlijk de vraag naar CO₂-arm en circulair beton. Daarmee geven zij een duidelijke impuls aan de verdere verduurzaming van de betonketen. Het initiatief wordt genomen in het kader van het Betonakkoord.

De 21 aangesloten ontwikkelende partijen die tekenden op de stand van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling zijn: 3W Real Estate, a.s.r. real assets, Aalberts, AM, AW Groep, BakkersHommen, Blauwhoed, De Nijs, Delta Development Nederland, DHG, Edge, Montea, Prologis, Provast, Stebru, Sustay, Trebbe, Van Wijnen, VanWonen, VORM en Wonen Limburg. Zij bouwen voort op de intentieverklaring die in 2024 werd ondertekend door een kerngroep van Dura Vermeer, Heijmans, BAM, TBI-bouwondernemingen J.P. van Eesteren, ERA Contour, Hazenberg en Koopmans, Synchroon, Achmea Real Estate, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Rijksvastgoedbedrijf. Door nog meer partijen, variërend van projectontwikkelaars, (industrieel/logistiek) vastgoedontwikkelaars en bouwbedrijven te betrekken, wordt de beweging naar een duurzame betonketen verbreed én verdiept. De betrokken partijen vertegenwoordigen gezamenlijk een dominant deel van de markt. Met deze versnelling wordt zo’n 70 procent van het betongebruik binnen de woning- en utiliteitsbouw en vastgoedontwikkeling CO₂ arm. De ambitie is dat deze beweging de komende periode verder zal groeien en nog meer opdrachtgevers zich aansluiten.

Dit initiatief is afgestemd met vijftien vastgoedvermogensbeheerders en woningcorporaties die zich verbonden hebben aan een CO₂-reductiepad. Samen zijn deze vijftien partijen goed voor meer dan 60 miljard euro aan belegd vermogen en tienduizenden nieuwe geplande huurwoningen in de komende jaren.

Dorien Staal, lid Stuurgroep Betonakkoord en trekker van de eerder gevormde kerngroep: “Met deze stap laten opdrachtgevers zien dat CO 2 -arm beton geen keuze meer is, maar een vanzelfsprekend onderdeel van hun uitvraag. Dat is precies wat nodig is voor de opschaling van CO 2 -arm en circulair beton.”

Van ambitie naar concrete uitvraag



Met deze intentieverklaring spreken de ondertekenaars uit dat zij actief gaan sturen op duurzame betonoplossingen in hun projecten. Concreet betekent dit dat zij vanaf 2026 tien tot twintig procent van hun opdrachten uitvragen op ambitieuze koploperwaarden voor CO₂ reductie, en de rest volgens stapsgewijs aangescherpte plafondwaarden conform het Betonakkoord. Daarnaast committeren zij zich aan uniforme monitoring van de gerealiseerde milieu-impact en het delen van kennis en ervaringen binnen de sector.

Deze aanpak – gebaseerd op het principe van koplopers en volgers – zorgt ervoor dat innovaties sneller worden toegepast en vervolgens breed opgeschaald in de markt. Deze aanpak is vergelijkbaar met die in de Grond-, Weg- en Waterbouw. Alleen is het verschil dat daar de sturing op milieuprestaties wettelijk geregeld wordt en hier op vrijwillige basis. Jacqueline Cramer (voorzitter van het Betonakkoord): “Door gezamenlijk op te trekken en dezelfde duurzaamheidseisen te stellen, ontstaat een kantelpunt in de markt. Dit geeft duidelijkheid richting producenten en stimuleert de ontwikkeling én toepassing van duurzame betonoplossingen op grote schaal.”

Het Betonakkoord heeft als ambitie om in 2030 minimaal 70 procent CO₂-reductie en volledige circulariteit te realiseren ten opzichte van 1990. De Nederlandse betonsector heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in CO₂-arme bindmiddelen, circulaire grondstoffen en innovatieve productiemethoden. De aangescherpte vraag vanuit opdrachtgevers helpt deze innovaties verder op te schalen. Dit is een essentiële voorwaarde om de verduurzaming daadwerkelijk te realiseren.

Breed draagvlak voor versnelling

Peter Hutten, CEO van Van Wijnen Groep: “Duurzame innovaties moeten schaalbaar zijn. Pas dan is het toekomstbestendig en blijft wonen betaalbaar. Wij zijn van groen beton en sluiten ons daarom aan bij het betonakkoord. Door kennis te delen en meer samen te werken kunnen we nog sneller de CO₂-uitstoot van beton verminderen. Zo dragen wij als Van Wijnen bij aan betaalbaar wonen én tegelijkertijd aan een schonere en meer circulaire betonketen.”

Boris van der Gijp, co-voorzitter en directeur Investments van Achmea Real Estate: “De verduurzaming van de bouwketen vraagt om commitment van alle partijen. Als opdrachtgever willen wij niet afwachten, maar actief bijdragen aan de opschaling van CO₂-arm beton. Door samen duidelijke ambities uit te spreken, creëren we de zekerheid die nodig is om duurzame innovaties sneller gemeengoed te maken. Het is goed te zien dat na de start van de kerngroep in 2024, het commitment nu nog breder gedragen wordt.”

Fahid Minhas, directeur van NEPROM: “De verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt om samenwerking in de hele keten. Deze intentieverklaring laat zien dat opdrachtgevers en bouwers gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het terugdringen van CO₂-uitstoot. Dat is precies de beweging die nodig is om duurzame innovaties op te schalen en tot nieuwe marktstandaard te maken.”