Nederland telt ruim 847.000 portieketagewoningen en die zijn technisch en organisatorisch lastig te verduurzamen. Om dit proces te versnellen, hebben zeven woningcorporaties van Sociale Verhuurders Haaglanden de intentie uitgesproken om een jaren ’50-’60 portiekflat na te bouwen op The Green Village. Daarin testen echte bewoners innovatieve oplossingen, die de corporaties vervolgens in hun eigen portiekflats kunnen toepassen. Op donderdag 11 juni hebben acht bouwpartijen zich hierbij aangesloten. Zij tekenden tijdens PROVADA de intentieverklaring.

Rutger van Helbergen, Commercieel directeur Bouw Hemubo:

“Heel mooi om te zien hoe breed de Paris Proof Portiekflat nu al gedragen wordt, door concullega’s, opdrachtgevers én de toeleverende keten. Dat zegt genoeg over de relevantie. We kunnen het niet alleen en we hebben de hele keten nodig om opschaling en de verduurzamingsopgave betaalbaar te houden.”

Tekenen op PROVADA

Deze acht marktpartijen tekenden de intentieovereenkomst tijdens de sessie Op naar een Paris Proof Portiekflat in 2030 op donderdag 11 juni in het Innovatie Café op PROVADA: BAM Wonen, Dura Vermeer Heyma, elk®, Heembouw Wonen, Hemubo, Plegt-Vos, Smits Vastgoedzorg en Van Wijnen.

Tijdens het tekenen waren er ook bestuurders van de deelnemende woningcorporaties van Sociale Verhuurders Haaglanden aanwezig: Arcade, Haag Wonen, Rijswijk Wonen, Rondom Wonen, WoonInvest, Vidomes en Staedion.

Samenwerken aan een succesvolle renovatieopgave

De partijen sluiten zich aan bij de Paris Proof Portiekflat: dé publiek-private alliantie van Haaglandse woningcorporaties, marktpartijen en The Green Village. In deze unieke samenwerking brengen we innovatiekracht, ervaring en expertise samen rond een nagebouwde portiekflat. Op deze manier maken we de business case voor een succesvolle renovatie van de portiekflat haalbaar én leggen we de lat zo hoog mogelijk.

Mohamed Baba, bestuursvoorzitter Haag Wonen:

“Maar liefst 50% van ons bezit bestaat uit portiekflats, en juist daar zitten de grootste technische, financiële en sociale uitdagingen. We moeten versnellen naar aardgasvrij, terwijl de oplossingen nog niet beschikbaar en betaalbaar zijn. Deze portiekflat geeft ons de kans om die oplossingen wél te ontwikkelen en te testen, zonder risico voor onze huurders. Dit kunnen we alleen sámen met marktpartijen. Met betaalbare en opschaalbare oplossingen die passen binnen de financiële mogelijkheden van corporaties, kunnen we innovaties op grote schaal toepassen en blijven we werken aan comfortabele en toekomstbestendige woningen voor onze huurders.”

Focus op portiekflats

Portiekflats beslaan ongeveer 11% van de totale woningvoorraad in Nederland. In de grote steden ligt dat percentage hoger: Den Haag 42%, Amsterdam 37%, Rotterdam 33% en Utrecht 20%. De woningcorporaties in Haaglanden hebben ongeveer 26.000 portiekflats van voor 1970 en 12.000 portiekflats van na 1970 in hun bezit. Dit zijn met name systeembouwwoningen. Deze systemen zijn overal anders; de ene portiekflat is de andere niet. Dat zorgt voor knelpunten op technisch vlak (bouwfysica, veiligheid, energiesystemen), sociaal vlak in de relatie met de huurders (overlast, communicatie en geen directe voordelen voor huurders), op financieel vlak (investeringskosten) en procesniveau (planning, faalkosten, lage leercurve).

Ondanks dat het woningtype portiekflat veel voorkomt, is het tot nu toe nauwelijks meegenomen in de renovatieopgave en energietransitie. Oplossingen die effectief zijn voor andere type woningen, blijken niet direct toepasbaar op portiekflats. De portiekflat is complex: er is beperkt ruimte, installaties zijn verouderd, de constructie zorgt voor beperkingen en er zijn sociale knelpunten. Dat vraagt om een integrale en praktijkgerichte benadering. Met name voor toepasbare energiesystemen is nog geen eenduidige oplossing, wat complexer is door de vertraging van de aanleg van warmtenetten en netcongestie.

Over The Green Village

The Green Village is een regelluw openluchtlaboratorium op TU Delft Campus waar vernieuwing in de gebouwde omgeving centraal staat. Hier testen en ontwikkelen we duurzame innovaties in de gebouwde omgeving. Onze proeftuin is niet alleen een plek om te experimenteren, maar ook een inspirerende ontmoetingsplek waar samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven, overheid en maatschappij tot stand komt.