Too Good To Go open voor producenten met (horeca)overschotten

Too Good To Go richt zich sinds januari 2018 in Nederland op het redden van overgebleven eten bij onder andere supermarkten, bakkerijen, restaurants en hotels. Maar voedselverspilling is een probleem dat op veel meer plekken in de voedselketen plaatsvindt: van boer tot aan bord wordt er eten weggegooid. Eerder zette Too Good To Go al stappen in die keten en werden ook boeren aangesloten op het platform. Vandaag kondigt de social impact company aan de app open te stellen voor producenten met (horeca)overschotten.

Samenwerking met cateraar Vermaat

Ook bij producenten blijven producten over. Door de langdurige sluiting van de horeca groeit dit probleem. Cateraar Vermaat, partner van Too Good To Go, zag deze verontrustende trend terug in het contact met hun toeleveranciers. Uit deze contacten bleek dat producenten willen voorkomen dat hun producten verloren gaan, maar ze niet precies weten hoe ze de producten alsnog bij mensen thuis kunnen krijgen. Dat is het moment waarop Too Good To Go en Vermaat besloten de handen ineen te slaan. Op gesloten cateringlocaties hebben zij afhaalpunten voor de overgebleven producten ingericht. Op 15 locaties waaronder Circl, Ten Good Food Café en B. Building in Amsterdam en Mockamore in Rotterdam en Almere is het nu mogelijk een Magic Box met bijvoorbeeld chocolade van Verkade, overgebleven tonijn van Fish Tales, vegetarische oesterzwam bitterballen van GRO, pizza’s van Van Tol en horeca koekjes van Farm Brothers op te halen.

Pauline Rosenberg, Duurzaamheidsadviseur bij Vermaat is trots op de samenwerking: “Onze producenten hebben heel veel voedseloverschotten. Too Good To Go heeft een geweldige app die consumenten aan ons bindt en wij hebben heel veel gesloten locaties én mensen op de bank. De perfecte samenwerking om voedsel te redden!”

Wouter Muis, Commercial Director bij GRO: “De corona situatie brengt de nodige uitdagingen met zich mee, ook voor GRO. Met dank aan Too Good To Go konden we met GRO in samenwerking met cateraar Vermaat een aantal producten alsnog een mooie bestemming geven. Het is een geweldige manier om voedselverspilling te voorkomen en tegelijkertijd de consument te verwennen met de lekkerste producten, zeker ten tijde van nu.”

Directe pick-up bij producenten

Er zijn ook producenten die een toegankelijk distributiepunt hebben waar Too Good To Go-gebruikers gemakkelijk langs kunnen komen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het bedrijf Keesmakers en producent van veganistische mayonaise Mayoneur. Bij deze locaties is het nu mogelijk om via de Too Good To Go-app overgebleven plakken Kees en mayonaise af te halen.

Ambities van Too Good To Go

Op dit moment zijn er in Nederland al 75.000 Magic Boxen gered bij producenten, maar het bedrijf kijkt ook naar de toekomst. Joost Rietveld, Country Manager bij Too Good To Nederland vertelt over de ambities: “We springen nu natuurlijk in op een heel actueel probleem, maar ik kijk ernaar uit om langdurig samen te werken met producenten. We blijven dromen van een wereld zonder voedselverspilling, dus willen we ook met producenten meedenken om op een duurzame manier vernietiging te voorkomen en verspilling terug te dringen. Zoals we dat ook met al onze andere partners doen.”

Foto: Bij Circl in Amsterdam worden overgebleven producten opgehaald