Too Good To Go en De Vegetarische Slager bij de winnaars Dutch Marketing Awards 2020

Gisteravond, 26 maart, zijn de bedrijven en personen die vorig jaar in Nederland de grootste marketingprestatie hebben geleverd, beloond met een Dutch Marketing Award. Maaltijdboxleverancier HelloFresh werd uitgeroepen tot Marketing Company of the Year. Arno de Jong, Chief Marketing Officer van Nederlandse Loterij, is uitgeroepen tot Marketeer of the Year. Too Good to Go werd gekozen als Marketing Start Up of the Year en De Vegetarische Slager als Marketing Transformer of the Year. Met duizend marketingprofessionals die meekeken via de levendige livestream vanuit Capital C in Amsterdam was de uitreiking en zesde editie van de Dutch Marketing Awards een ongebruikelijk, gedenkwaardig event.

De Dutch Marketing Awards zijn de belangrijkste marketingprijzen van Nederland en zijn een samenwerking tussen marketingberoepsvereniging NIMA, Adformatie en PIM. De toekenning vond plaats op basis van marketingprestaties in het kalenderjaar 2019. De geplande feestelijke Award-uitreiking in het KIT in Amsterdam kon vanwege de corona-preventiemaatregelen niet plaatsvinden, maar omdat partners, sponsoren, bezoekers en vrijwilligers gebrand waren op een waardig alternatief, werd de uitreiking evengoed een mooi succes.

Winnaars Dutch Marketing Awards 2020



Internal Branding Company of the Year: YoungCapital

Marketing Talent of the Year: Ferdinand Goetzen, 3D Hubs

Marketing Start Up of the Year: Too Good To Go

Marketing Scale Up of the Year: Swapfiets

Marketing Transformer of the Year: De Vegetarische Slager

Marketing Company of the Year: HelloFresh

Marketeer of the Year: Arno de Jong, Nederlandse Loterij

Marketing Start Up of the Year

De Marketing Start Up of the Year inspireert met een onderscheidende introductie in de Nederlandse markt met aantoonbaar goede (begin-)resultaten. De genomineerden voor een Dutch Marketing Award in de categorie Marketing Start Up waren Crisp, Winc Academy, Felyx, Hydraloop en winnaar Too Good to Go. Uit het juryrapport: ‘Too Good To Go is een mooi bedrijf met een prachtig ideaal. Het bleek een geniaal idee om lokale retailers en restaurants te helpen hun restproducten toch nog te verkopen. Door de combinatie van een unieke en sterke propositie, het continue luisteren en aanpassen van de marktbewerking én het bewezen succes, een overtuigende winnaar.’

Marketing Scale Up of the Year

Marketing Scale Up of the Year wordt toegekend aan een organisatie, die in de afgelopen jaren, door de inzet van slimme marketing, heeft laten zien succes te kunnen kapitaliseren. Genomineerd waren Denham, Vandebron, Airborne en Swapfiets. Laatstgenoemde won: ‘Groot groeien met bicycle as a service in een land waar iedereen een fiets bezit, is een gedurfde propositie die een relevant probleem oplost’, zo oordeelde de jury: ‘Naast de enorme groei van de afgelopen jaren van zowel marktpenetratie, marktaandeel en de merkbekendheid, kenmerkt Swapfiets zich door zijn duidelijke targeting en begrijpelijke, consistente marketingmix. De marketingstrategie en het businessmodel van Swapfiets zijn niet los van elkaar te zien.’

Marketing Company of the Year

Binnen deze categorie speelt marketing al jaren een duidelijke, leidende rol in de organisatie bij het bepalen van visie, purpose, strategie en bedrijfsvoering. Deze winnaar wordt door anderen als voorbeeld gezien. Winnaar HelloFresh moest het opnemen tegen finalisten Jumbo, ANWB en Takeaway.com. Uit het juryrapport: ‘Waar nieuwe klanten denken dat HelloFresh vooral makkelijk is, ervaren trouwe klanten dat HelloFresh hen helpt om gezonder en diverser te eten, waarbij ze ook merkbaar minder voedsel verspillen en weggooien. Dat maakt het uiteindelijk ook voordelig. Zo scoort HelloFresh op alle 4 G’s van eten: Gemakkelijk, Gezond, Genieten en Goedkoop. Waarachtig een 4G-prestatie die na een eerdere tweede plaats een echte bekroning verdient.’

Marketing Transformer of the Year

Organisaties zijn voortdurend in transitie onder invloed van gedragsverandering en nieuwe technologie. De marketingdiscipline speelt daarbij een grote rol. Voor die bedrijven werd dit jaar voor de tweede maal de Marketing Transformer of the Year Award uitgereikt. De award zet marketingorganisaties in de spotlight, die aantoonbaar succesvol zo’n marketingtransformatietraject hebben ondergaan of kunnen aantonen dat er een indrukwekkende transformatie gaande is. Genomineerd werden Nederlandse Loterij, Young Capital, Picnic, Auping en overtuigend winnaar de Vegetarische Slager: ‘De beauty van deze case is evident: van eenmanszaak en slagerij transformeerde het merk naar een belangrijke speler in het supermarktschap, naar een aantal landen in Europa, om uiteindelijk in 2019 te worden overgenomen door Unilever. Na één jaar is het uitgegroeid tot de lieveling van de voedselgigant en transformeert het Unilever zelf tot een wereldspeler op het gebied van vegetarisch vleesch. Daarmee ontketent het een voedselrevolutie in de wereld.’