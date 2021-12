Tony’s Chocolonely passeert €100M omzetgrens en koopt recordaantal duurzame cacaobonen in

Tony’s Chocolonely, het impactbedrijf dat chocolade maakt, publiceert vandaag haar jaarFAIRslag. Hierin maakt het zijn resultaten en lessen van het afgelopen boekjaar bekend en worden de ambities voor de volgende fase van het bedrijf gedeeld. De missie blijft hetzelfde, samen 100% slaafvrij de norm maken in de chocoladeindustrie.

Het jaarFAIRslag geeft inzicht in wat er het afgelopen jaar is bereikt en hoe het bedrijf de ongelijkheden in de chocolade-industrie probeert aan te pakken. Het omvat zowel financiële resultaten als belangrijke impact mijlpalen uit West-Afrika en de gehele toeleveringsketen.

Bedrijfseconomische en impactmijlpalen bereikt

Op 11 september 2011 behaalde Tony’s Chocolonely €1 miljoen omzet. Tien jaar en 2 weken later passeerde Tony’s voor het eerst de €100 miljoen omzetgrens– het bewijs dat chocoladefans de missie van het merk massaal ondersteunen en dat Tony’s impactgedreven bedrijfsmodel werkt. Dit wordt nog versterkt doordat Tony’s wereldwijde omzet met 24% is gegroeid, de omzet steeg van € 88,4 miljoen naar € 109,6 miljoen. De brutomarge overtrof de doelstelling en steeg van 42,4% naar 46,2%. Een belangrijke bijdrage aan de groei van Tony’s was de overname van de Althaea De Laet-fabriek in april 2021. Door een eigen fabriek te exploiteren, kan Tony’s sneller innoveren en de hoeveelheid bonen opschalen die ingekocht worden volgens Tony’s 5 samenwerkingsprincipes.

Tony’s Chocolonely’s kocht het afgelopen boekjaar een recordhoeveelheid cacaobonen in (een stijging van meer dan 87%) via hun Open Chain platform – een initiatief dat andere merken in staat stelt chocolade te maken met behulp van Tony’s 5 samenwerkingsprincipes. De Open Chain “mission allies” -Albert Heijn, ALDI, Jokolade en Vly Foods- vergrootten de hoeveelheid bonen die zij gezamenlijk inkochten via Tony’s Open Chain met meer dan 237%. In Nederland betekent dit dat 22% van alle chocoladerepen (gebaseerd op omzetaandeel) nu worden gemaakt volgens Tony’s 5 samenwerkingsprincipes.

Dit betekent heel concreet dat 8.921 boeren de referentieprijs voor een leefbaar inkomen (LIRP) hebben ontvangen voor hun cacao. In totaal is er € 3.79 miljoen aan premie uitgekeerd – een niet-onderhandelbare investering van Tony’s dat de kloof in leefbaar inkomen voor boeren dicht en een belangrijk instrument is om boerenfamilies uit extreme armoede te halen.

Tony’s snelle, internationale groei brengt het bewustzijn van illegale kinderarbeid en moderne slavernij wereldwijd op een historisch hoogtepunt.

“Voor ons is het behalen van deze doelen niet alleen het bewijs dat we de goede kant op gaan maar ook een bevestiging dat er voor Tony’s Chocolonely een nieuwe fase is aangebroken. We leggen de lat nog hoger, op een wereldwijd podium” zegt Henk Jan Beltman, Chief Chocolate Officer (CEO) van Tony’s Chocolonely.

Aantal structureel opgeloste gevallen van kinderarbeid met 67% toegenomen

Door middel van het Child Labor Monitoring and Remediation System (CLMRS) heeft Tony’s in het afgelopen jaar 366 gevallen van kinderarbeid structureel opgelost (=remediation)– een toename van 67% ten opzichte van het jaar ervoor.

De succesvolle staat van dienst van Tony’s in het oplossen van gevallen van kinderarbeid blijkt ook uit de zeer lage prevalentie van kinderarbeid bij Tony’s 5 langetermijn partners, namelijk 3,9% (tegenover het sectorgemiddelde van 50%). Het blijft Tony’s ambitie om kinderarbeid en moderne slavernij volledig uit te bannen – en niet alleen Tony’s eigen chocolade, maar alle chocolade wereldwijd 100% slaafvrij te maken.

De realiteit is dat er -als gevolg van Tony’s omzetgroei- elk jaar meer coöperaties bijkomen. Met elke nieuwe coöperatie die aan boord komt, worden nieuwe gevallen van illegale kinderarbeid geïdentificeerd.

Dit jaar heeft Tony’s 2 nieuwe coöperaties aan boord genomen en zijn 1.701 gevallen van kinderarbeid gevonden. Hier gaat het bedrijf mee aan de slag om zo deze problemen structureel op te lossen.

Paul Schoenmakers, Head of Impact bij Tony’s Chocolonely, zegt “Het ontdekken van gevallen van kinderarbeid is de enige manier om ze op te kunnen lossen. We nemen hierin onze verantwoordelijkheid en gaan aan de slag met elk geval van kinderarbeid dat we vinden, in plaats van de andere kant op te kijken. Verandering is een proces en het grote verschil in prevalentiecijfers laat zien dat we op de goede weg zijn.”

Tony’s Chocolonely zet in op internationale expansie

In lijn met een verschuiving in focus op internationale expansie en impact in West-Afrika, heeft Tony’s besloten om de bouw van zijn eigen chocoladefabriek: Tony’s Chocolonely Chocolate Circus (TCCC) in Zaandam, niet voort te zetten. In plaats daarvan is het bedrijf van plan om de kapitaalvereisten voor deze fabriek te herinvesteren in het vergroten van impact bij cacaoboeren, teamuitbreiding voor meer lokale expertise in de markten waarin Tony’s actief is, het vergroten van de merkbekendheid en het vergroten van het bewustzijn over de problemen die Tony’s tegengaat.

Tony’s nam in 2021 de Althea de Laet fabriek over – de Belgische Fairtrade chocolade experts met wie ze vanaf dag 1 hebben samengewerkt. De kosten van de overname, samen met een paar andere uitzonderlijke eenmalige kosten, waaronder het Tony’s Chocolonely Chocolade Circus, werden opgenomen in de bedrijfsresultaten – wat betekent dat Tony’s een verlies van -4,3% heeft geleden.

Jan Huij, Chief Financial Officer zegt: “In het komende jaar zullen we onze inspanningen verdubbelen om meer aandacht te vragen voor de problemen die we willen oplossen, onze wereldwijde merkbekendheid te vergroten en de groei in onze internationale markten te versnellen, waardoor we uiteindelijk meer impact creëren in West-Afrika. Vanwege de strategiewijziging hebben we besloten om de bouw van Tony’s Chocolonely Chocolate Circus niet voort te zetten. We geloven dat dit de juiste beslissing is om onze groei en impact naar een hoger niveau te tillen om onze missie te bereiken.”

JaarFAIRslag gepubliceerd tijdens Tony’s FAIR

Tony’s jaarFAIRslag werd gepresenteerd op Tony’s FAIR, het jaarlijkse evenement van het bedrijf, op 2 december. In de digitale uitzending interviewt presentator Ikenna Azuike (BBC) Chief Chocolate Officer Henk Jan Beltman, de Tony’s Chiefs en diverse specialisten van Team Tony’s om dieper in te gaan op het FAIRslag en de verhalen achter de cijfers te horen.

Tony’s FAIR bevatte optredens van ALDI, Cocoa360, duurzaam condoombedrijf Einhorn, plantaardig melkmerk Vly en de Ghanese cacaocoöperatie ABOCFA. Plus creatieve optredens van Holland’s Got Talent-finalist, danser Gil the Grid en schrijver Kiza Magendane.

De FAIR-uitzending kan gedurende 7 dagen daarna opnieuw bekeken worden op de website.

[1] Gebaseerd op het omzetaandeel binnen repen en tabletten, bron: Nielsen, 2021.