Tony’s Chocolonely opnieuw het meest duurzame merk van Nederland

Chocolademerk Tony’s Chocolonely is door Nederlandse consumenten opnieuw uitgeroepen tot het meest duurzame merk van Nederland, zo blijkt uit de Sustainable Brand Index 2019. Naast Tony’s Chocolonely werden ook branchewinnaars IKEA (Retail), Albert Heijn (Supermarkten), Greenchoice (Energie), ASN Bank (Banken), ANWB (Mobiliteit), Tesla (Automotive) en Landal Greenparks (Travel & Leisure) bekendgemaakt. Tony’s Chocolonely werd uitgeroepen als branchewinnaar in de sector Food en als overall winnaar.

De Sustainable Brand Index is een jaarlijks onderzoek onder 6.000 Nederlandse consumenten naar hun perceptie van de duurzaamheid van bekende merken in Nederland. In totaal zijn bijna 170 Nederlandse merken onderzocht. De uitreiking van de Sustainable Brand Awards vond vanavond plaats in Pakhuis de Zwijger, te Amsterdam, onder leiding van Harm Edens.

Sustainable Brand Awards Dit is het derde jaar dat de Sustainable Brand Index in Nederland wordt gehouden.

Vorig jaar werd Tony’s Chocolonely ook verkozen tot het meest duurzame merk van Nederland. In 2017 was dat energiebedrijf Greenchoice. In Scandinavië, waar duurzaamheid een vaste plek heeft op de strategische agenda van vrijwel alle grote en kleinere bedrijven, vond de Sustainable Brand Index dit jaar voor de negende keer plaats. Sustainable Brand Index is een onafhankelijk onderzoek dat behalve in Nederland, ook elk jaar wordt uitgevoerd in Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken.

De winnaars: de meest duurzame merken van Nederland

Overall: Tony’s Chocolonely

Duurzaamheidscommunicatie op de agenda

In 2019 is duurzaamheid opnieuw hoger op de agenda komen te staan in Nederland, ook voor consumenten.

“We zijn blij dat we de Sustainable Brand Index voor de derde keer in Nederland kunnen uitvoeren en presenteren”, zegt Annemarije Tillema van de Sustainable Brand Index Nederland. Het onderzoek achter de index is ook dit jaar weer uitgebreid, dit jaar zijn er ook zorgverzekeraars in het onderzoek meegenomen.

“Door middel van de Index willen we het belang van een goed duurzaamheidsbeleid en communicatie hierover richting consumenten, vergroten bij Nederlandse bedrijven. Inmiddels verwachten Nederlandse consumenten van bedrijven te zien hoe zij zich gedragen op het gebied van duurzaamheid. Wij maken inzichtelijk wat consumenten verwachten en wat zij belangrijk vinden en waarom zij dit belangrijk vinden.

Op deze manier bieden we organisaties een handvat om hun duurzaamheidsbeleid en communicatie verder te verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat duurzaamheid een strategische pijler van ieder bedrijf wordt en dat consumenten beter begrijpen wat iedere organisatie wel en niet doet op het gebied van duurzaamheid.” Uiteindelijk wil de Sustainable Brand Index een bijdrage leveren aan verantwoorder en groener produceren en consumeren.

De totale ranglijst: