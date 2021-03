Tony’s Chocolonely krijgt concurrentie van De Vegetarische Slager in Sustainable Brand Index 2021

Tony’s Chocolonely is dit jaar voor de vierde keer uitgeroepen tot het meest duurzame merk van Nederland. Dat blijkt uit het Nederlandse onderzoek achter Sustainable Brand Index, dat vandaag gepubliceerd is. Hierin wijzen consumenten de meest duurzame merken in Nederland aan. Het werd een close call dit jaar. Het scheelde maar heel weinig of De Vegetarische Slager had de nummer 1-positie dit jaar overgenomen. De Vegetarische Slager bemachtigde een tweede plek in de Sustainable Brand Index van 2021. Het verschil was slechts achter de komma zichtbaar. De categorie ‘vleesvervangers’ werd dit jaar voor het eerst meegenomen binnen de voedingsmiddelenindustrie (Food).

Sustainable Brand Awards

De winnaars: de meest duurzame merken van Nederland

Binnen de Bankensector heeft ASN Bank de branchewinnaarspositie dit jaar overgenomen van Rabobank, die vorig jaar nog branchewinnaar werd. Dit jaar werden, naast de vleesvervangers, ook de e-commerce, – en digital-sector opgenomen in het onderzoek.

Vijf jaar aan data achter Sustainable Brand Index geven een goed beeld van de merken die zich realiseren dat het bouwen van een duurzaam merk een lange adem nodig heeft en blijft hebben. Het is goed om stil te staan bij de duurzaamheidsreis van merken die in de afgelopen 5 jaren stappen hebben gezet die zijn opgemerkt en gewaardeerd door consumenten.

Merken die hierin grote vooruitgang laten zien ten opzichte van 2017 zijn onder andere Nespresso, Nescafé (beverages), Coolblue (e-commerce), Bolletje (food), Etos en Kruidvat (Retail)). Deze merken zijn in staat geweest om consumenten bewuster te maken van hun verantwoordelijkheden.

HAK, dit jaar nieuw in de lijst, presteert eveneens goed in de ranking en wordt door consumenten gewaardeerd in haar heldere communicatie over haar lokale producten.

Wat waardeert de Nederlander zo in Tony’s Chocolonely?

Consumenten waarderen Tony’s Chocolonely vooral om haar ambitieuze maatschappelijke doelstellingen binnen de chocoladeketen, zegt Annemarije Tillema Country Director van de Sustainable Brand Index in Nederland. Tony’s Chocolonely heeft een volstrekt heldere sociale missie, namelijk de cacao-industrie te veranderen, die wordt gekenmerkt door ongelijkheid en problemen met moderne slavernij en illegale kinderarbeid. Verantwoorde arbeidsomstandigheden in de keten zijn voor Nederlanders een belangrijk punt en van deze uitdagingen in de chocoladeketen is Tony’s Chocolonely eigenaar geworden. Dat gebeurt niet met de belerende vinger, maar op een speelse en authentieke manier, aldus Tillema.

Wij zijn een impactbedrijf dat chocolade maakt, niet andersom, zegt Ynzo van Zanten van Tony’s Chocolonely. Deze tijden bevestigen wederom dat we het echt sámen moeten doen en dat we allemaal afhankelijk zijn van elkaar. Er ligt enorm veel potentieel om samen een evenwichtigere, duurzamere, meer diverse en meer inclusieve economie met elkaar te bouwen. We moeten deze tijd gebruiken als katalysator voor vernieuwing en verbetering van het systeem waarin we opereren en leven. Deze prijs zien wij als een bevestiging dat we op het juiste pad zitten, zegt Van Zanten, van Tony’s Chocolonely.

De Vegetarische Slager de grote verrassing



Het had maar een haar gescheeld of De Vegetarische Slager had de nummer 1 positie van Tony’s overgenomen. Het merk kwam dit jaar nieuw binnen in de Sustainable Brand Index en bereikte meteen de tweede plaats.

‘Als Vegetarische Slagers hebben we een diepe passie om vraagstukken vanuit een duurzaam en eigenzinnig perspectief aan te pakken. We zijn blij om te zien dat die boodschap wordt gewaardeerd en vinden het geweldig om in deze mooie rij van merken te staan die de wereld een slinger in de goeie richting geven,’ zo zegt Hugo Verkuil, CEO van De Vegetarische Slager.

‘We willen laten zien dat het kan: met behoud van smaak en beleving kunnen ook milieu en dieren gespaard blijven, zonder de term duurzaamheid veel te benadrukken in onze boodschap,’ aldus Verkuil.

Meer interesse in duurzaamheid door Corona

Vorig jaar werd hier en daar verwacht dat duurzaamheidswerk als gevolg van de Corona-crisis mogelijk aan kracht zou verliezen bij organisaties, merken en consumenten.

Een jaar later blijkt dat de Nederlander voor milieu- en sociale kwesties zich in precies de tegenovergestelde richting heeft ontwikkeld. Ruim een derde van de Nederlanders heeft door Corona meer belangstelling gekregen in duurzaamheidskwesties, zo blijkt uit het onderzoek.

‘Hoewel de belangstelling van de Nederlandse consument voor duurzaamheidsvraagstukken toeneemt, betekent dit niet automatisch dat duurzaamheid duidelijker wordt en gemakkelijk te begrijpen is voor de consument’, aldus Annemarije Tillema.

Nagenoeg elk merk voelt de behoefte om de duurzaamheidsdialoog aan te gaan. Dit komt tot uiting in de enorme hoeveelheden duurzaamheidscommunicatie en helaas, soms ook slechte duurzaamheidscommunicatie. Veel consumenten vinden het moeilijk om deze communicatie te beoordelen en te begrijpen. Het vereenvoudigen van de boodschap is hierbij niet de oplossing, verduidelijking wel.

Het onderzoek achter Sustainable Brand Index

Het doel van Sustainable Brand Index is om de waarde van duurzaamheid voor consumenten te benadrukken en bewustwording hierover te vergroten.

De studie achter Sustainable Brand Index is Europa’s grootste merkenonderzoek naar duurzaamheid. Het onderzoek omvat 61.960 consumenten interviews. In totaal zijn er in Europa 1373 merken beoordeeld op basis van de wereldwijde doelen van de VN voor duurzame ontwikkeling.

In het Nederlandse onderzoek zijn 199 merken onderzocht in 17 verschillende sectoren, waarvoor in de periode januari en februari 2021 ruim 9000 respondenten zijn geïnterviewd.

De respondenten bestaan ​​uit een landelijk representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Merken worden geselecteerd op basis van een reeks onafhankelijke parameters, namelijk: marktaandeel, omzet en algemene naamsbekendheid.

Meer insights over het onderzoek ontvangen? Download hier het rapport (op aanvraag).