Tony’s Chocolonely is uitgeroepen tot één van de TIME100 Most Influential Companies of 2025. Een internationaal gerenommeerde lijst, waarin bedrijven worden belicht die wereldwijd een enorme impact hebben. Tony’s is samen met ASML het enige Nederlandse bedrijf dat in de lijst staat. Een erkenning waar Tony’s enorm trots op is, omdat het een krachtig signaal is dat bedrijven een force for good kunnen zijn.

Tony’s heeft als missie om een einde te maken aan de uitbuiting in de cacao-industrie. Vanaf dag één is het onze missie geweest om met onze reep de chocolade-industrie te veranderen door het bewustzijn over misstanden in de industrie te vergroten, het goede voorbeeld te geven en anderen te inspireren om samen met ons cacao-industrie eerlijker en rechtvaardiger te maken. Want hoe meer stemmen meedoen, hoe sneller we uitbuiting in cacao kunnen stoppen. Dus als we op die manier invloedrijk kunnen zijn, zijn we daar helemaal voor.

“Het is een groot moment voor ons bedrijf om genoemd te worden als een van de TIME100 meest invloedrijke bedrijven, waar we heel erg trots op zijn. Deze erkenning geeft ons brandstof om nóg meer impact te maken. Want wij willen laten zien dat het stoppen uitbuiting in cacao kunnen stoppen, het succesvol laten groeien van ons bedrijf en het maken van ontzettend lekkere chocolade hand in hand kunnen gaan”, aldus Douglas Lamont, CEO van Tony’s Chocolonely.

Tony’s en ASML zijn de enige Nederlandse bedrijven in de lijst. Een enorme prestatie die bewijst dat we samen met onze 20 missiepartners in Tony’s Open Chain op de goede weg zitten om de norm in cacao te veranderen.

Om de lijst samen te stellen, vroeg TIME om nominaties uit verschillende sectoren en peilde het wereldwijde netwerk van medewerkers en correspondenten, evenals externe deskundigen. TIME-redacteuren beoordeelden vervolgens elk bedrijf op belangrijke factoren, waaronder impact, innovatie, ambitie en succes. Het resultaat is een diverse groep van 100 bedrijven die helpen een essentieel pad voor de toekomst uit te stippelen.

Bekijk de volledige lijst hier.

Over Tony’s Chocolonely

Tony’s Chocolonely is een B Corp en Fairtrade gecertificeerd impactbedrijf dat een einde wil maken aan uitbuiting in cacao. Niet alleen in de cacao hun eigen chocolade, maar in alle chocolade wereldwijd. Het bedrijf is in 2005 opgericht door drie journalisten van het Nederlandse tv-programma ‘Keuringsdienst van Waarde’, nadat ze hadden ontdekt dat de grootste chocoladefabrikanten ter wereld cacao inkochten van plantages die gebruik maakten van illegale kinder- en dwangarbeid. Vanaf dat moment heeft Tony’s Chocolonely zich ingespannen om mensen bewust te maken van de ongelijkheid in de chocolade-industrie. Ze geven het goede voorbeeld door rechtstreeks langetermijnrelaties aan te gaan met cacaoboeren in Ghana en Côte d’Ivoire, een hogere prijs te betalen en met hen samen te werken om de onderliggende oorzaken van moderne slavernij aan te pakken.

Tony’s Chocolonely wil de hele chocolade-industrie inspireren om mee te doen om uitbuitingsvrije cacao de norm te maken. Ze zijn uitgegroeid tot één van de grootste chocolademerken van Nederland en hun repen zijn nu vrijwel overal ter wereld verkrijgbaar, met kantoren in Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk.