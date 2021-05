TomTom leidt de weg naar een elektrische toekomst met verbeterde EV-technologie

TomTom, de specialist op het gebied van locatietechnologie, versterkt zijn inzet voor een schonere wereld door samen met partners en innovatieve technologie de EV-revolutie te stimuleren. TomTom onthult een reeks verbeteringen voor zijn suite voor elektrische voertuigen (EV), waaronder verbeterde functies voor bereik en routebepaling en uitgebreide data over oplaadpunten. Dit nieuws volgt op de vandaag aangekondigde samenwerking met Hubject en Eco-Movement. Beide partnerships verbeteren de rijervaring met EV’s. De nieuwe TomTom Routing and Range komt later dit jaar beschikbaar via een over-the-air-update voor geselecteerde elektrische modellen van TomTom-klanten en zal verder verbeterd worden met de introductie van de cloud-native TomTom Navigation for Automotive.

Drempels verlagen

“Als we een toekomst met schonere lucht willen, dan moeten we de revolutie van elektrische voertuigen van het begin af aan stimuleren. Dat betekent dat de drempels voor mensen die voor een elektrische auto kiezen, moeten worden verlaagd en dat we een 360°-benadering moeten hebben die ons onderscheidt van de concurrentie”, aldus Antoine Saucier, Managing Director, TomTom Automotive. “Het is geen verrassing dat onze uitgebreide suite van volledig geïntegreerde EV-locatie-gebaseerde technologieën nog steeds door grote autofabrikanten wordt geselecteerd om deze EV-revolutie te stimuleren.”

Nauwkeurige voorspelling van EV-actieradius

TomTom’s voorspelling van de actieradius van EV’s houdt rekening met het huidige en maximale accuniveau, de rijsnelheid, het wegtype en de hellingsgraad, evenals met historische en real-time verkeersgegevens en live informatie over oplaadpunten. Terwijl de voorspelling van de actieradius van veel elektrische modellen sterk uiteenloopt, waarbij de actieradius soms wordt over- of onderschat met meer dan 30 procent, heeft TomTom met een OEM-partner aangetoond dat de actieradius bij een rit van 180 kilometer continu in de buurt van de 10 procent komt. Deze uiterst nauwkeurige voorspelling van de actieradius van EV’s, gecombineerd met de dynamische bereikkaarten van TomTom, geeft automobilisten een nieuw soort zekerheid over hoe ver ze op pad kunnen gaan met hun auto.

Een volledig opgeladen accu is niet altijd genoeg voor een lange reis. Weten wanneer, waar en voor hoe lang je moet opladen kan erg complex zijn. TomTom’s nieuwste lange-afstandsroutes voor EV’s bieden automobilisten automatisch geoptimaliseerde routes op basis van de actieradius en het oplaadgedrag van het voertuig, de verkeerssituatie op de weg en real-time informatie over oplaadpunten uit TomTom’s omvangrijke database met oplaadstations voor EV’s. Opladen gebeurt meestal niet met dezelfde snelheid, waardoor meerdere kortere stops sneller kunnen zijn. TomTom’s routing voor EV’s biedt automobilisten een prettige ervaring, die in een oogwenk wordt berekend, zodat de automobilist het snelst op zijn bestemming is, of die nu binnen of buiten het bereik van een enkele lading ligt.

TomTom Navigation for Automotive

TomTom Navigation for Automotive is de nieuwste navigatie-oplossing van TomTom. Het is een hybride oplossing die een betere voertuigintegratie biedt dan ooit tevoren. Voor EV’s biedt deze oplossing het voordeel van ondersteunende functies zoals accuvoorbereiding met informatie over toekomstig opladen. Hierdoor kan het voertuig de batterij voorbereiden op optimale en snelle laadprestaties, zodat gebruikers minder lang hoeven te wachten bij een snellader, de batterij langer meegaat en de totale kosten dalen.

Net als TomTom Navigation for Automotive is TomTom’s EV suite beschikbaar als gebruiksvriendelijke API’s voor eenvoudige app- en webpagina-integratie, zodat OEM’s consistente merkervaringen kunnen opbouwen.

Automobilisten kunnen beschikbare EV-oplaadpunten vinden op de TomTom GO Navigatie-app (te downloaden via Google Play, App Store en Huawei AppGallery), en op TomTom’s nieuwste en krachtigste navigatiesysteem: de TomTom GO Discover.

Google Play is een trademark van Google LLC. App Store is een trademark van Apple Inc.

Samenwerking Eco-Movement

TomTom werkt samen met Eco-Movement, een platform voor gegevens over oplaadpunten voor elektrische voertuigen (EV) in Europa. TomTom’s EV suite en TomTom’s Maps API’s zijn nu uitgebreid met Eco-Movement’s hoogwaardige real-time oplaadinformatie, waardoor automobilisten en EV-wagenparkbeheerders sneller dan ooit nauwkeurige EV point of interest (POI)-informatie krijgen.

Bestuurders van voertuigen die zijn uitgerust met TomTom’s service voor EV-oplaadpunten kunnen profiteren van veel voordelen, zoals gedetailleerde gebruiksvriendelijke adresgegevens, handige informatie over openingstijden en bereikbaarheid, oplaadsnelheid, geaccepteerde laadpassen en abonnementen, en real-time beschikbaarheid van oplaadpunten.