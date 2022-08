De traditionele reclamekaravaan die grote wielerrondes voorafgaat, krijgt tijdens de Nederlandse etappes van La Vuelta een uniek karakter. La Vuelta Holanda gaat als allereerste wielerevenement ter wereld een Groene Karavaan organiseren. Deze rijdt voor het wielerpeloton uit gedurende op 19, 20 en 21 augustus en bestaat uit alleen maar duurzame voertuigen met een duurzame boodschap. Organisaties die deelnemen sluiten zich aan bij de ambitie die La Vuelta Holanda heeft om een uniek en duurzaam wielerevenement te organiseren

Wereldprimeur

De reclamekaravaan is één van de meest in het oog springende onderdelen van een groot wielerevenement. Maar liefst 75% van de bezoekers geeft aan uit te kijken naar de karavaan. Maar een traditionele optocht van auto’s die plastic gadgets uitdelen past niet bij de doelstellingen van La Vuelta Holanda. De Groene Karavaan is daarin een wereldprimeur. De voertuigen in de karavaan zijn niet alleen duurzaam, maar brengen ook een duurzame boodschap aan het publiek. Zo rijden allen voertuigen geheel emissieloos (elektrisch of op waterstof) en worden er enkel duurzame gadgets uitgedeeld.

La Vuelta Holanda heeft als doel om duurzaamheid en topsport op vernieuwende manieren aan elkaar te knopen. Energieleverancier Essent heeft zich bij deze doelstelling aangesloten als naamgevend partner.

Naast Essent zullen ook partijen als PwC, UW Utrecht, Wholy Greens, TURESPAÑA samen met Andalucia en Valencia, Capgemini, Van Zoelen, Lightyear, Broekhuis, Velor, Greener, Heuvelman, Dopper, Cycling4Climate en de Gemeente’s-Hertogenbosch onderdeel uitmaken van de Groene Karavaan.