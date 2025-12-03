De provincie Noord-Holland start de Groen Kapitaal Toekomstacademie om groene initiatieven te helpen om blijvende impact te maken. Het zijn initiatieven op het gebied van landbouw natuur, biodiversiteit, coaching, zorg en educatie.

Op dit moment doen 9 initiatieven mee aan de Groen Kapitaal Toekomstacademie. Enkele voorbeelden van groene initiatieven die meedoen zijn biodiverse bloemenakkers, circulaire creativiteit bij jongeren, tuintherapie voor kwetsbare groepen, biologische landbouw, bloemrijke oevers, bomen planten en een educatieve tuinderij.

Gedurende 6 cursusdagen, verspreid over een periode van 7 maanden, gaan de deelnemers concreet aan de slag met hun droom. Ze delen hun ambities, successen en uitdagingen met elkaar. Ze krijgen ondersteuning van experts en toegang tot een groot netwerk. De initiatieven zijn een inspiratiebron voor iedereen die zelf een duurzaam project wil starten. Ze vormen een steeds groter lerend netwerk en een blauwdruk voor startende initiatiefnemers.

Groen Kapitaal verbindt, inspireert en stimuleert

Groen Kapitaal helpt lokale initiatieven bij het verbeteren van de biodiversiteit. Het is de plek waar partijen kennisdelen, elkaar inspireren en stimuleren. Groen Kapitaal ondersteunt vernieuwende oplossingen die natuur verbinden met economie, landbouw, infrastructuur en onze leefomgeving.

Meer weten over de Groen Kapitaal Toekomstacademie en de deelnemers? Bekijk de pagina Toekomstacademie op de website van Groen Kapitaal.