CO₂-rapportage wordt in transport en logistiek steeds belangrijker. Niet alleen vanwege Europese regelgeving die in ontwikkeling is, maar vooral omdat klanten hier nu al om vragen. Steeds vaker willen verladers inzicht in de CO₂-uitstoot van hun logistieke keten, tot op zendingniveau. Dat geldt ook voor vervoerders en logistiek dienstverleners die zelf nog niet wettelijk rapportageplichtig zijn, maar wel leveren aan klanten die dat wel zijn.

Naast de bestaande CSRD wetgeving is ook de Europese CountEmissionEU Act is nog in voorbereiding, maar veel marktpartijen sorteren hier al op voor. In de praktijk betekent dit dat emissiegegevens steeds vaker worden meegenomen in aanbestedingen, contractverlengingen en klantgesprekken. Betrouwbare en onderbouwde CO₂-berekeningen worden daarmee een onderscheidende factor, ook voor kleinere spelers in de markt.

Samenwerking met BigMile

Om TLN-leden hierbij te ondersteunen, is TLN een samenwerking gestart met BigMile. BigMile is de grootste aanbieder van CO₂-berekeningstools in de Benelux en behoort wereldwijd tot de top drie op dit gebied. Hun software wordt nationaal en internationaal gebruikt door verladers, vervoerders en logistiek dienstverleners om transportemissies inzichtelijk te maken.

Berekenen volgens internationale standaarden

BigMile maakt het mogelijk om CO₂-emissies te berekenen op zendingniveau, over alle modaliteiten heen. Daarbij wordt gewerkt volgens internationaal erkende methodologieën, waaronder het GLEC-framework. Dit framework wordt wereldwijd gebruikt voor het berekenen en rapporteren van logistieke emissies en sluit aan op ISO-normen zoals ISO 14083. Hierdoor zijn de uitkomsten goed vergelijkbaar en breed geaccepteerd.

Daarnaast is BigMile ISAE 3000 type II en SOC2 gecertificeerd, wat voor zorgt voor een snelle en soepele audit van een accountant voor de transportondernemer zelf, maar ook voor haar opdrachtgevers die de uitkomsten en de rapportages van BigMile toepassen.

Primaire en secundaire data

Bij de berekeningen wordt waar mogelijk gebruikgemaakt van primaire data, zoals gegevens uit de eigen operatie over brandstofverbruik, voertuigtype en beladingsgraad. Dit levert de meest nauwkeurige resultaten op. Wanneer primaire data nog niet beschikbaar zijn, kan worden gewerkt met secundaire data, zoals gevalideerde gemiddelden en modellen. Ook dit gebeurt binnen vaste internationale kaders, zodat de resultaten betrouwbaar blijven en goed uitlegbaar zijn richting klanten.

Wat betekent dit voor TLN-leden?

Voor TLN-leden betekent deze samenwerking dat zij beter kunnen inspelen op toenemende klantvragen en zich kunnen voorbereiden op toekomstige Europese eisen. CO₂-rapportage wordt daarmee niet alleen een verplichting, maar ook een manier om extra waarde te bieden aan opdrachtgevers en de eigen positie in de keten te versterken.

TLN-leden ontvangen daarnaast 5% ledenvoordeel korting op een BigMile-abonnement. Hiermee wordt het toegankelijker om CO₂-emissies op een betrouwbare en internationaal erkende manier inzichtelijk te maken, ook voor kleinere en middelgrote transportondernemingen.