Het Utrechtse muziekpodium TivoliVredenburg stapt over op een nieuwe koffieleverancier: het hebzuchtvrije koffiemerk Wonder Beans. Hiermee biedt TivoliVredenburg hun bezoekers niet alleen smaakvolle koffie, maar ook een kopje met impact. Wonder Beans ruimt namelijk meer CO₂ op dan het uitstoot en zet zich in voor regeneratieve landbouw, herbebossing en staat voor een leefbaar inkomen voor koffieboeren.

Een gedeelde missie

Net als Wonder Beans zet TivoliVredenburg zich in voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie neemt het voortouw in maatregelen die bijdragen aan een klimaatneutrale en sociale werkwijze. Zo heeft TivoliVredenburg onlangs 80% van hun energieverbruik vergroend, is alle single-use plastic uitgebannen en worden zelfs wijnflessen gespoeld en opnieuw gevuld. Deze duurzame ambities zijn ook terug te zien in de partnerschappen die TivoliVredenburg aangaat, zoals de samenwerking met Wonder Beans.

Suzanne van Dommelen, zakelijk directeur TivoliVredenburg: “Onze missie – een leven lang muziek voor iedereen – betekent ook dat er voor toekomstige generaties nog muziek moet kunnen klinken. Daarom zijn we zuinig op het milieu en zetten we iedere dag stappen om onze activiteiten op het gebied van livemuziek, events en horeca nog duurzamer en socialer te organiseren. Onze nieuwe samenwerking met Wonder Beans past daar perfect bij; dit Utrechtse merk produceert koffie waarbij meer CO₂ wordt opgeruimd dan uitgestoten, met een eerlijke prijs voor boer en consument.

Meer dan koffie: een leefbaar inkomen en duurzame productie

Wonder Beans staat voor een transparante en eerlijke koffieketen. Koffieboeren waarbij koffie direct wordt ingekocht ontvangen een leefbaar inkomen. Daarnaast investeert Wonder Beans in biodiversiteit en herbebossing. Dit is essentieel, omdat koffiemonoculturen zeer vervuilend zijn en elk uur 1,7 miljoen bomen worden gekapt. Wonder Beans wil alle koffieplantages wereldwijd omvormen tot CO₂-slurpende Wonder Farms en is daarvoor al met meerdere grootschalige projecten gestart.

Ferry Poppegaai, oprichter van Wonder Beans: “Ondernemen met impact. Dat is waarom we zijn gestart met Wonder Beans. Met deze samenwerking zorgen we er samen met TivoliVredenburg voor dat mensen die de koffie maken een eerlijke prijs krijgen voor hun werk, terwijl we tegelijkertijd de koffie ook tegen een betaalbare prijs aanbieden. Zo krijgt koffie een positieve nasmaak, letterlijk en figuurlijk.”