TivoliVredenburg introduceert samen met haar belangrijkste horecapartners circulair systeem voor PET-afval

Initiatiefnemer TivoliVredenburg slaat samen met Vrumona en Bierbrouwerij AB InBev de handen ineen om een circulair logistiek systeem voor gebruikte PET- flesjes bij TivoliVredenburg te realiseren. Om vrachtwagenritten voor de PET-stroom van TivoliVredenburg verder te minimaliseren, heeft het bedrijf haar leveranciers aangespoord om intensiever gebruik te maken van elkaars logistieke proces. Dat betekent dat Bierbrouwerij AB InBev de lege plastic flesjes van Vrumona meeneemt in hun huidige logistieke proces waarna het bij de afvalverwerker terecht komt. Hier worden de flesjes schoongemaakt en tot kleine stukjes gehakt die uiteindelijk weer verwerkt kunnen worden tot nieuwe flesjes. Zo wordt iedere flesje weer een nieuw flesje.

Samen bereiken we meer

Een ‘unieke samenwerking’ zo vertelt Jeroen Bartelse, algemeen directeur van TivoliVredenburg. ‘Nooit eerder hebben we over de hele keten heen samengewerkt voor een duurzame PET-afval stroom. Om de bezoekers hiervan bewust te maken zorgen we er samen met Vrumona voor dat de plastic bekers en flesjes op een ludieke manier worden ingezameld. We plaatsen verschillende opvallende afvalbakken met communicatie waarin we uitleggen hoe het recycleproces in zijn werk gaat. Zo voorkomen we dat de flesjes bij het restafval belanden.’

Follow the bottle

Het Utrechtse muziekpodium TivoliVredenburg ontvangt zo’n miljoen bezoekers per jaar. In zes verschillende zalen en vele tussenruimtes drinken zij hun drankjes. Het opzetten van een circulair systeem voor alle plastic flesjes is een belangrijk onderdeel in de samenwerking tussen TivoliVredenburg en Vrumona. Ferry Poppegaai, directeur Out of Home van Vrumona. ‘PET is een grondstof en geen afval. Helaas belanden veel PET bekers en kleine flesjes doorgaans in het restafval. Hierdoor kunnen ze niet tot nieuwe plastic bekers en/of flessen worden verwerkt. Om van plastic nieuwe bekers en flessen te maken, is een schone stroom van PET-afval cruciaal.’

Samenwerking met focus op duurzaamheid

Duurzaamheid is een centrale pijler in de samenwerking tussen TivoliVredenburg en Bierbrouwerij AB InBev. Mark Hanssen, Horecadirecteur Bierbrouwerij AB InBev: “We zijn trots dat we onze partner TivoliVredenburg via deze logistieke samenwerking kunnen helpen om hun duurzaamheidsambities verder vorm te geven. Dit sluit ook goed aan bij onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Zo is ons doel in 2025 100% circulaire verpakkingen te realiseren. Verduurzaming heeft pas echt impact als er wordt samengewerkt en partijen over hun schaduw heen springen – deze samenwerking met TivoliVredenburg en Vrumona laat dat zien”.