Tiny Miracles maakt duurzame mondkapjes voor GVB en Rijksmuseum

Tiny Miracles laat haar missie om 1 miljoen mensen uit de armoede cyclus te krijgen niet zo maar beinvloeden door het Corona virus. Dankzij “anders denken” is de productie lijn in India uitgebreid en worden er duurzame mondkapjes geproduceerd voor onder andere het GVB en het Rijksmuseum. Op deze manier heeft de lokale bevolking goed betaald werk en kan de zorg voor de opleiding van de kinderen, gezondheidszorg en spaar en –pensioenvoorzieningen doorgezet worden in de lastige tijden van Covid19.

Geheel volgens het motto van Tiny Miracles, “design for big change”, is er in samenwerking met het GVB een mondkapje met een uniek design gemaakt. Bij het Rijksmuseum is Rembrandt het gezicht geworden voor de museum bezoeker. Elke verkoop helpt mee om Indiase communities uit de armoede te krijgen en houden. De mondkapjes worden per 2 verkocht, kunnen gewassen en dus hergebruikt worden en zijn onder andere verkrijgbaar op de site van het Rijksmuseum en de OV-shop voor 8,95 Euro per set.

Over Tiny Miracles

In lijn met de doelstelling van de Verenigde Naties om alle vormen van (extreme) armoede uit te bannen (SDG#1), is het de missie van Tiny Miracles om voor 2030 een technologische, schaalbare en meetbare oplossing te vinden om 1 miljoen mensen uit de armoede te helpen.

Tiny Miracles, in 2010 opgericht door Laurien Meuter, is een sociale onderneming en stichting met de overtuiging dat onze generatie een einde kan en moet maken aan armoede. Met de productie en verkoop van unieke designproducten stelt Tiny Miracles vrouwen in staat om een goed inkomen te genereren waarmee ze kunnen werken aan hun toekomst. Tiny Miracles focust niet alleen op het verstrekken van een baan, er is in de holistische aanpak aandacht voor gezondheid, het bouwen aan zelfvertrouwen en het leren van vaardigheden. Zo heeft Tiny Miracles door vallen en opstaan een bewezen aanpak ontwikkeld die gemeenschappen structureel uit de armoede helpt en houdt.

Het bedrijf inspireert consumenten om hun koopgedrag aan te passen en bedrijven om op de juiste wijze te produceren. Tiny Miracles producten zoals design- vazen en tassen worden wereldwijd verkocht bij onder andere 1000 Rituals winkels, het Rijksmuseum, en het Van Gogh museum.