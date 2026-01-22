Farms Around is een online kaart die iedereen helpt om boerderijwinkels, melktaps, automaten en andere verkooppunten met lokale producten te vinden. Dat kan in Nederland én in steeds meer landen in Europa.

De Farms Around-kaart is in september 2025 gelanceerd door Olga Sprangers, samen met haar partner. Zij bezocht zelf al meer dan 700 boerderijwinkels en andere verkooppunten in Nederland en daarbuiten. Tijdens die bezoeken merkte ze dat deze adressen online vaak moeilijk te vinden zijn. “Het is soms best lastig om boerderijwinkels te vinden,” vertelt Olga. “Regio’s hebben lokale initiatieven, maar voor de gewone bezoeker zijn die vaak moeilijk vindbaar. Ook is informatie soms verouderd. Daarom wil ik één handige Europese kaart maken waarmee iedereen lokale producten kan vinden, waar je ook bent.”

Op de kaart van Farms Around staan adressen voor onder andere zuivel, kaas, vlees, groenten, fruit, honing en wijn, direct van de boer of lokale maker. De kaart is bedoeld voor iedereen die lokaal wil kopen: dichtbij huis, onderweg, tijdens een fietstocht of op vakantie in eigen land of in het buitenland.

Jongere doelgroepen bereiken

Olga merkte dat boerderijwinkels weinig bezocht worden door jongere generaties. “Het is zonde dat veel jongeren niet weten hoe lekker eten direct van de boer is,” zegt Olga. Farms Around richt zich daarom ook op het enthousiasmeren van gezinnen met kinderen, expats en toeristen, en hen helpen om lokale verkooppunten te ontdekken. “Veel mensen weten niet hoe lekker en leuk het is om direct bij de boer te kopen. Met Farms Around maken we die eerste stap makkelijker.”

Iedereen kan locaties toevoegen – ook handig voor boeren en makers De meertalige kaart van Farms Around wordt samen opgebouwd: iedereen kan locaties toevoegen en de kaart up-to-date houden. Daardoor komen er wekelijks tientallen locaties op de kaart bij. Boeren en

eigenaren kunnen hun locatie aanvullen met foto’s en informatie over hun producten. Olga Sprangers: “Boeren hebben vaak weinig tijd voor marketing. Met Farms Around kunnen mensen hen toch makkelijker vinden.”

Groot bereik via Instagram

Naast de kaart heeft Farms Around een groot bereik via social media. Olga is de maker van het Instagram-account @Farms_Around, met meer dan 33.000 volgers. Via dit kanaal laat zij zien waar lokale producten te koop zijn en inspireert ze mensen om vaker lokaal te kopen. Het doel is om uit te groeien tot de grootste Europese kaart met verkooppunten voor lokaal eten en drinken.

De missie achter Farms Around

Achter Farms Around zit ook een duidelijke missie. Olga: “Als je af en toe boodschappen direct bij de boer koopt, krijg je meer waardering voor je eten en geniet je er meer van. Daardoor maak je vaker bewuste, duurzame en gezondere keuzes, ook in de supermarkt. Bovendien steun je door lokaal te kopen lokale, kleinschalige boeren.”

Consumenten, ondernemers en boeren kunnen locaties toevoegen via de kaart met boerderijwinkels op de website.