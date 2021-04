Tiny Library verduurzaamt de babymarkt met Bugaboo als partner

Op Earth Day 2021 lanceerde hét huurplatform voor babyproducten, Baby Exchangerie, haar nieuwe merknaam: Tiny Library – a parenthood circle for a sustainable start. Hiermee start ook een mooie samenwerking met kinderwagenmerk Bugaboo, welke zich als circulaire partner heeft aangesloten bij het duurzame babyplatform. Tiny Library hoopt zo nog meer jonge ouders te bereiken waarmee zij samen aan een mooiere wereld werken voor hun baby.

Samen werken aan een circulaire wereld met Bugaboo

Om de babymarkt te verduurzamen zijn samenwerkingen met partijen met dezelfde missie cruciaal. Daarom is Tiny Library trots dat Bugaboo zich als circulair partner heeft aangesloten bij het platform. Duurzaamheid leeft in deze branche veel meer dan tien jaar geleden. Waar Tiny Library vanuit een persoonlijke visie de wereld verduurzaamt, is Bugaboo blij dat Tiny Library een platform geeft om de duurzame initiatieven van het bedrijf te versnellen. “Het ontwikkelen van duurzame producten “products to last” zit al vanaf het begin in ons DNA en daardoor lenen onze producten zich uitstekend voor een circulair model als het verhuren van producten. Bugaboo ondersteunt deze circulaire gedachte en is enthousiast om samen met Tiny Library deze markt te laten groeien.“, aldus Rolf Smeding, Business Development Director bij Bugaboo. Vanaf 1 mei biedt het platform verschillende producten van het kinderwagenmerk aan, waaronder de Bugaboo Fox2 en de duo-kinderwagen Bugaboo Donkey 3.

Op weg naar een duurzame toekomst

Naast het aangaan van samenwerkingen met circulaire partners, wil Tiny Library de impact van een circulaire babymarkt zichtbaarder maken. Wist je dat het huren van een co-sleeper leidt tot maar liefst 50 procent minder CO2-uitstoot in vergelijking met de aanschaf van een nieuwe wieg? Hoewel de precieze impact vaak lastig te meten is, draagt deze vergelijking wel bij aan de bewustwording voor het belang van het verduurzamen van de babymarkt. Tiny Library gaat de uitdaging aan om de impact die haar circulaire businessmodel maakt te meten en zichtbaarder te maken.

Persoonlijk advies van moeder tot moeder

Hoewel het platform vernieuwd is, is er in de basis niet veel veranderd. Het doel van Tiny Library is nog steeds om elke jonge ouder te helpen met de zorg voor hun baby, op een gemakkelijke en circulaire manier. Daarom kun je vanaf nu een persoonlijk consult boeken met Julie Munneke-Tromp, founder van Tiny Library en zelf moeder van drie jonge kinderen. Inmiddels is zij óók op professioneel gebied veel ervaringen rijker als het gaat om babyproducten.

“Zwanger van mijn eerste zoon zag ik door de bomen het bos niet meer in het enorme aanbod van babyproducten. De ondersteuning die ik zelf graag had willen hebben, heb ik omgezet naar Tiny Library. Ik wil alle jonge ouders helpen met het verzorgen van de beste producten, zo kunnen zij zich volledig focussen op hun baby.” – Julie, founder Tiny Library.

Tiny Library x The Baby Project

Voor Tiny Library houdt een duurzame toekomst niet alleen de vermindering van de CO2-uitstoot en het gebruik van circulaire materialen in. Een duurzame toekomst bestaat ook uit een wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft. Met deze gedachte zal Tiny Library op Moederdag (9 mei 2021) de gehele dagomzet doneren aan The Baby Project. Dit initiatief van The Hunger Project ondersteunt ouders en hun baby’s voor, tijdens en na de bevalling. Dit doen zij bijvoorbeeld door het controleren van het gewicht van jonge kinderen in Burkina Faso en te grijpen waar nodig.

Over Tiny Library. Rent, rise, return.

Tiny Library is een circulair platform voor babyproducten van verschillende merken waaronder Stokke, Medela, BabyBjörn, Easywalker en vanaf mei 2021 ook Bugaboo, TummyTub en BabypPlanet. Het bedrijf zet samenwerkingen op met merken die dezelfde duurzame missie hebben, om met hen de babymarkt circulair te maken. Tiny Library doet dit door aankoopprocessen te transformeren naar abonnementen waarbij producten kunnen worden hergebruikt, gerepareerd, gerecycled en herverdeeld. Op deze manier neemt het merk de zorgen van jonge ouders weg en draagt bij aan een betere wereld voor onze baby’s.