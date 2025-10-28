Zeeman en Tiny Library lanceren de duurzame en betaalbare babyuitzetlijst. Veel aanstaande ouders herkennen het: zodra je begint met het samenstellen van een babyuitzet, lijkt de lijst eindeloos. In de praktijk blijkt echter dat een groot deel van de spullen maar kort of zelfs helemaal niet wordt gebruikt. Zonde van geld én grondstoffen.

Daar willen Zeeman en Tiny Library verandering in brengen. De twee bedrijven bundelen hun krachten en lanceren samen een betaalbare en duurzame babyuitzetlijst: een praktisch overzicht met alleen de producten die ouders écht nodig hebben in de eerste maanden.

Wat de uitzetlijst uniek maakt, is dat deze een handige tijdlijn bevat die laat zien hoe lang je elk product gemiddeld gebruikt. Daarbij krijg je advies of het slimmer is om het product te huren, nieuw te kopen of tweedehands aan te schaffen.

Met deze samenwerking willen Zeeman en Tiny Library laten zien dat ouderschap ook anders kan: bewuster, duurzamer en zonder overbodige kosten.

“Bij veel uitzetlijsten ligt de nadruk op de enorme lijst met spullen,” zegt Julie Munneke-Tromp, CEO Tiny Library. “Wij willen ouders juist laten ervaren dat je sommige producten maar heel kort nodig hebt en dat het huren of tweedehands kopen slimme keuzes zijn.”

De gezamenlijke babyuitzetlijst is te downloaden via de website van Tiny Library en Zeeman.

Over Tiny Library

Tiny Library is hét circulaire platform voor baby- en kinderproducten van 0 tot 5 jaar. Ouders krijgen flexibel toegang tot topmerken zoals Bugaboo, Joolz, Stokke en Maxi-Cosi. In plaats van alles nieuw te kopen, kun je producten tijdelijk gebruiken of eerst uitproberen. Alles wordt professioneel gereinigd en gecontroleerd, zodat het veilig en als nieuw is. Zo besparen gezinnen tot 70% en dragen ze bij aan een duurzamere toekomst.

Over Zeeman

Zeeman is een vertrouwd Nederlands merk dat staat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Met kleding van duurzaam katoen en aandacht voor verantwoorde productie werkt Zeeman aan een toekomst waarin betaalbare kleding ook beter is voor mens en milieu.