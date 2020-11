Tiny Forest voor bedrijven: een lunchwandeling in eigen bos

Buiten vergaderen of een lunchwandeling in eigen bos? Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Maar niet als het aan IVN Natuureducatie ligt. De natuurorganisatie ontwikkelde eerder al een Tiny Forest voor in woonwijken en komt nu met een versie voor bedrijven.

Natuur is goed voor mensen en ook voor bedrijven is het waardevol. Een groene en natuurlijke werkomgeving draagt bij aan de klimaatbestendigheid, biodiversiteit én tevredenheid van werknemers. Maar hoe maak je een bedrijventerrein nou groener? Om bedrijven te helpen ontwikkelde IVN Natuureducatie een speciaal minibos: een op maat gemaakt product waarmee bedrijven hun terrein groener kunnen inrichten.

Voordeel voor natuur én mens

Elies Arps, programmamanager Inclusief Bouwen bij IVN is enthousiast over de uitbreiding van het Tiny Forest van woonwijken naar bedrijven. “We zien dat steeds meer bedrijven zich realiseren dat een groene werkomgeving veel voordelen heeft. Zo bieden bomen verkoeling in de zomer; het verschil in temperatuur tussen de stad en het platteland kan wel 7⁰C zijn. Ook zorgen ze voor een betere waterberging en waterdoorlaatbaarheid in geval van heftige regens. Je hebt als bedrijf dus minder snel last van een blankstaand terrein. Een groen bedrijfsterrein trekt bovendien allerlei dieren aan en zorgt op die manier voor meer biodiversiteit.

En ook zeker niet onbelangrijk; natuur is gezond en goed voor medewerkers. In een natuurlijke omgeving hebben mensen minder last van stress en depressies en gaan ze meer bewegen. Een groene omgeving verhoogt de productiviteit en vermindert het aantal verzuimdagen. Voor ons een goede reden om aan de slag te gaan met het vergroenen van bedrijfsterreinen.”

Onderhoudsvriendelijk minibos

Om het bedrijven makkelijk te maken ontwikkelde IVN Natuureducatie daarom ‘Tiny Forest voor Bedrijven’. Een Tiny Forest is een minibos, ter grootte van een tennisbaan, dat aangelegd kan worden op het bedrijfsterrein. Afhankelijk van de grootte en ligging van het terrein kan een Tiny Forest voor bedrijven ook verrijkt worden met bijvoorbeeld bloemrijk grasland of natte natuur.

De onderhoudsvriendelijke bossen bestaan uit inheemse soorten die van nature thuishoren in Nederland. Ze zijn niet alleen een prettige plek voor bijvoorbeeld vogels, insecten en egels, maar ook voor mensen. Want dat staat centraal in de aanpak van IVN; medewerkers beleven en gebruiken dit natuurterrein voor ontspanning, ontmoeting en buitenwerken.

Eerste bedrijf in Europa met eigen Tiny Forest

Ondertussen heeft het eerste bedrijf in februari van dit jaar al een Tiny Forest aan laten leggen. Het bedrijf Lister Buildings uit Weert heeft tien parkeerplaatsen omgetoverd tot een groene oase met daarop 380 boompjes. Werknemers stappen nu zo vanuit hun kantoor hun eigen minibos in. Joris Boers, partner bij het bedrijf: “We hebben een paar zitplekken in het bosje waar zeker in de zomer veel gebruik van werd gemaakt door de collega’s die nog wel naar kantoor kwamen in coronatijd. Ze vinden het fantastisch. Helemaal toen er regelmatig een haas te zien was. Ik ben verbaasd over hoe snel het de hoogte in groeit en dichtgroeit en dat terwijl we er nauwelijks onderhoud aan hebben. Echt een enorme aanwinst voor ons bedrijf.”

De aanleg was de start van een duurzame samenwerking tussen IVN Natuureducatie en Lister Buildings. Lister Buildings heeft de ambitie om voor ieder project dat zij ontwikkelen, een Tiny Forest te planten.

Inspiratie voor heel werkend Nederland

Voor bedrijven betekent een natuurlijk ingericht bedrijfsterrein goed nieuws. Het groenonderhoud kan omlaag en het riool raakt niet overbelast. En een mooie bijkomstigheid: de vastgoedwaarde en de reputatie van het bedrijf gaan omhoog. Met deze aanpak wil IVN bovendien laten zien dat natuurontwikkeling de vitaliteit, creativiteit en productiviteit van medewerkers positief kan beïnvloeden. Buiten vergaderen of een lunchwandeling maken in het eigen bos? Binnen vijf jaar is het de normaalste zaak van de wereld.

Pilot

IVN wil het komend half jaar met maximaal drie bedrijven een pilot starten en op hun terrein ook een Tiny Forest aanleggen. Heb jij interesse, budget en wil je met jouw bedrijf bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het concept? Geef je interesse door en dan nemen we vrijblijvend contact met je op. Je vindt meer informatie over Tiny Forest voor bedrijven op: ivn.nl/natuurinclusief-bouwen/natuurinclusief-werken. Daar kun je je ook aanmelden voor de pilot.