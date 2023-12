Klimaat optimist en ondernemer Maartje Bregman (25) lanceerde op vrijdag 1 december jl. een verfrissende aanpak van duurzaamheid in het licht van de groeiende ‘klimaatstress’. Happy Times Magazine is vanaf nu verkrijgbaar bij 700 winkels door heel Nederland. Het is het eerste magazine in Nederland dat volledig is vervaardigd uit reststromen: een revolutionaire stap in de wereld van mediaproductie.

De zorgen van de Nederlandse jongeren tussen 16 en 30 jaar over het klimaat zijn onmiskenbaar. Uit een recente Ipsos-enquête, uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie Jong, blijkt dat de helft van hen ernstige bezorgdheid koestert. Bij het denken aan klimaatverandering ervaart negen op de tien jongeren negatieve gevoelens, terwijl een op de drie zich vaak ‘machteloos’ voelt en een kwart het nieuws over dit onderwerp liever vermijdt. Klimaatstress is voor een op de vijf jongeren zelfs een regelmatige bron van stress.

“Ik wil niet gebombardeerd worden met feiten en cijfers over hoe kapot de aarde is. Ik wil weten wat ik kan doen om klimaatverandering tegen te gaan,” zegt Maartje Bregman. Met meer dan 20.000 bewuste jongvolwassenen online en nu met het magazine, pakt de 25-jarige content creator en onderneemster het groots aan. Het tijdschrift, gemaakt van boomvrij papier, brengt duurzaamheid op een aantrekkelijke manier onder de aandacht, perfect als cadeau (voor jezelf) om in 2024 groener te leven.

Happy Times Magazine biedt niet alleen facts & figures, maar ook tips, tricks en een flinke dosis duurzaamheidsinspiratie. van boeiende stukken over de kledingindustrie tot concrete voorbeelden van mede-duurzaamheidsstrijders alle lifestyle-onderwerpen komen aan bod. Happy Times Magazine wil duurzaamheid aantrekkelijk maken voor een breed publiek, zodat het niet alleen gemakkelijker wordt om stappen te zetten naar een groenere wereld, maar vooral leuker. Het magazine zorgt ervoor dat je wordt omgeven door duurzaamheidsstrijders, waardoor het minder eenzaam voelt om als voorvechter van duurzaamheid te opereren in een wereld die niet altijd even snel meebeweegt.

Het magazine is vanaf nu verkrijgbaar bij onder andere Bruna, AKO en Primera. Bekijk alle verkooppunten.