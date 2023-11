Gisteren werden voor de zevende keer de Young Impact Awards uitgereikt in de Q-Factory in Amsterdam. Young Impact, een landelijke pionier op het gebied van jongerenactivatie, nomineerde hiervoor ook dit jaar weer vijftien jongereninitiatieven die symbool staan voor een generatie die laat zien hoe het anders kan. Tijdens een bijzonder avondprogramma werden alle vijftien initiatieven in de spotlight gezet en de vijf winnaars bekend gemaakt. De maatschappelijke initiatieven van Maartje Bregman (25), Indra Zomers (16), Sandra Pham (23), Umniya Nasibdar (23) en Tessa Sijm (19) werden beloond met een Young Impact Award. De jonge initiatiefnemers van #deeldeduif kregen een speciale vermelding vanwege hun indrukwekkende campagne van de afgelopen weken.

Tijdens de uitreiking streden ook zes genomineerde docenten om de prestigieuze titel Impact Docent van het Jaar. Young Impact ziet dat docenten een belangrijke rol vervullen als het gaat om burgerschapsonderwijs en talentontwikkeling en beloont hen met deze uitreiking voor hun inzet. Niek Kerklaan, opleidingsmanager bij Zadkine Rotterdam, ging met de winst ervandoor.

De winnaars

Maartje Bregman uit Eindhoven won in de categorie Klimaat. Ze is een ‘klimaatoptimist’ en stimuleert mensen op een positieve manier om duurzamer te leven. In 2020 kwam haar eerste boek De Kracht van Teruggeven uit over een duurzame en gezonde lifestyle, ze is de oprichter van Happy Times Magazine, creëert content met duurzame tips op Instagram en LinkedIn en geeft lezingen.

Sandra Pham uit Tilburg won in de categorie Diversiteit. Zij maakte de theatervoorstelling Binnenvetter over haar leven als Vietnamees-Nederlands meisje en hoe het is om jezelf weg te stoppen, kwijt te raken en opnieuw uit te vinden. Bij haar voorstelling komen thema’s zoals anti-Aziatisch racisme, pesten en het volgen van je dromen aan bod.

Umniya Nasibdar uit Rotterdam won in de categorie Gelijke Kansen. Ze leeft in armoede en merkt dat er weinig aandacht is voor dit onderwerp. Daarom richtte zij Hey Y0u op, een stichting die verhalen uit de doofpot haalt en belangrijke onderwerpen zoals armoede aan het licht brengt.

Indra Zomers uit Rosmalen won in de categorie Gezondheid. Ze bedacht een kaartspel om jongeren, ouders en docenten te helpen om over mentale gezondheid te praten. Het spel You’re not the only one is ontwikkeld in samenwerking met een psycholoog en bevat kaartjes met vragen die je aan elkaar kunt stellen.

Tessa Sijm uit Zwaag won in de categorie Maatschappij. Ze wilde in haar examenjaar graag iets nuttigs doen buiten schooltijd, omdat ze niet veel lesuren had. Ze besloot mee te doen met de maatschappelijke diensttijd (MDT) en deed vrijwilligerswerk bij een woonvoorziening voor mensen met dementie. Tessa ontdekte daar dat ze – ondanks haar autisme – een enorme bijdrage kan leveren voor de bewoners.

Niek Kerklaan (39) uit Bergschenhoek is opleidingsmanager bij mbo-school Zadkine in Rotterdam. Hij begon in 2017 als docent, waar hij jarenlang jongeren zonder middelbareschooldiploma hielp een nieuwe start te maken. Niek bruist van de ideeën, heeft een informele band met zijn studenten en is altijd recht voor zijn raap.

Samen impact vergroten

De uitreiking stond volledig in het teken van het doorontwikkelen van de initiatieven. Vele ambitieuze jongeren en prominenten vanuit non-profitorganisaties, het onderwijs en het bedrijfsleven waren aanwezig om de maatschappelijke projecten van de genomineerden te laten groeien. Voor iedere awardcategorie was er een ‘impact sessie’ waarin de initiatieven aan de aanwezigen werden gepresenteerd. Deze sessies werden begeleid door Sander Schimmelpenninck, Soufiane Touzani, Jurre Geluk, Pjotr en Marije Zuurveld. De presentatie van de uitreiking was in handen van Klaas van Kruistum en Lisanne Dijkstra.

Wendy Kakebeeke, directeur van Young Impact: “Op deze avond brengen wij ambitieuze jongeren in contact met sleutelfiguren die hen écht verder kunnen helpen. Zo vergroten we hun maatschappelijke impact en geven we hen de kans om een rolmodel te zijn voor andere jongeren.”

Jongeren verder helpen

ABN AMRO is hoofdsponsor van de Young Impact Awards en investeert graag mee in de toekomst van ambitieuze jongeren. De bank schenkt de winnaars 2.500 euro uit het ABN AMRO Versnellingsfonds zodat zij hun initiatieven kunnen versnellen. Daarnaast is ABN AMRO partner van de categorie Gelijke Kansen. Ook MIND Us (Gezondheid), Madurodam (Maatschappij), MDT (Diversiteit), WWF Nederland (Klimaat) en YoungCapital (Impact Docent van het Jaar) zijn awardpartner. Young Impact werkt langdurig met deze partners samen om jongeren te activeren voor maatschappelijke thema’s. KRO-NCRV is mediapartner van de Young Impact Awards.

Foto: Laura Siliquini