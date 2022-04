TIER Mobility start vandaag, 13 april, met zijn deelvervoer in Almere. Vanaf woensdag zijn er 50 elektrische deelfietsen beschikbaar in de stad. Dit wordt in de komende weken opgeschaald naar 300 e-bikes. Eind mei zal TIER ook 300 elektrische deelscooters aanbieden. De e-bikes en e-scooters van TIER zijn te vinden in de buurt van centrale vervoersknooppunten en andere drukke gebieden in Almere. In nauwe samenwerking met de stad zijn parkeerzones gedefinieerd binnen het stadscentrum. Buiten het stadscentrum kan vrij geparkeerd worden. Gebruikers kunnen een e-bike of e-scooter gebruiken door het voertuig met de TIER app te ontgrendelen.

TIER – Change mobility for good

Jesper Vis, General Manager Benelux van TIER: “Auto’s horen niet in de binnenstad. Maar om dat te kunnen bewerkstelligen is wel een waardig alternatief nodig. Onze deelfietsen -en later deelscooters – bieden nu een milieuvriendelijk alternatief. Dat is ook waar TIER en Almere elkaar vinden. Wij willen mobiliteit voorgoed veranderen en Almere wil door middel van deelmobiliteit een gezonde en groene stad creëren.”

Volledig klimaatneutraal

Om de transportkosten en emissies te verlagen, zet TIER een lokaal team van vaste medewerkers in die met elektrische bakfietsen en elektrische busjes door Almere rijden om lege batterijen te vervangen. Daardoor hoeven TIER e-bikes en e-scooters niet naar een magazijn om op te laden. Mede hierdoor is TIER sinds januari 2020 volledig klimaatneutraal.

TIER – Geniet van de nieuwe manier van reizen

Om TIER uit te proberen, download je de app, zoek je een e-bike of e-scooter op de kaart en ontgrendel je deze door de QR-code te scannen. Om de rit te beëindigen, zoek je een veilige plek om te parkeren, klap je de standaard weer omlaag, open je de TIER-app en tik je op ‘Rit beëindigen’. De activeringskosten zijn € 1 en hierna geldt een tarief van 21 cent per minuut voor een e-bike en 30 cent per minuut voor een e-scooter. TIER accepteert bijna alle creditcards en PayPal.

Korting voor nieuwe gebruikers

Nieuwe gebruikers in Almere kunnen 20 minuten gratis rijden en twee gratis ontgrendelingen aan hun TIER-account toevoegen, wanneer zij zich registreren met de code: ALMERE*

*: Slechts één code per nieuwe TIER-gebruiker. De codes zijn geldig t/m 30 april 2022. Hierna gelden de algemene tarieven van TIER.

E-bikes en e-scooters parkeren – veilig en zonder overlast

TIER heeft verschillende maatregelen getroffen om veilig en verantwoord gebruik van e-bikes en e-scooters te waarborgen. Wanneer nieuwe gebruikers de TIER-app gebruiken, verschijnen er eerst een aantal instructiemodules over het verantwoord gebruiken en parkeren van de e-bikes en e-scooters (aangepast aan Almere), die niet kunnen worden overgeslagen.