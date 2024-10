Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) is gegroeid; van zeven steden vorig jaar, naar tien officieel aangesloten steden dit jaar: Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag, Enschede, Groningen, Haarlem, Lelystad, Rotterdam en Utrecht. Naast een uitgebreid programma in de steden, met focus op fysieke events, lanceert DSFW dit jaar ook een online campagne. Verder publiceert SF/Collective i.s.m. DSFW volgende week een onderzoek naar de zichtbaarheid van duurzame modemerken in Nederlandse mode- en lifestyle magazines. Hiervoor zijn in totaal 38 edities van 8 magazines geanalyseerd.

DSFW vindt plaats van 9 tot en met 13 oktober, met als openingsavond de presentatie van de nieuwe couture collectie ‘TIME’ van Sepehr Maghsoudi op 8 oktober.

Community-gestuurde aanpak

Voor het tweede jaar op rij werkt Dutch Sustainable Fashion Week met programmamakers. Zij betrekken in hun stad de (duurzame) mode community bij DSFW. Dit heeft geleid tot maar liefst meer dan 50 officiële DSFW-events, denk aan workshops, talks, clothing swaps, modeshows, en meer. Al deze events worden door de community zelf georganiseerd, welke bestaat uit onder andere modeontwerpers, retailers, impact ondernemers en stijlcoaches.

Met deze aanpak is Dutch Sustainable Fashion Week één van de weinige, al dan niet de enige modeweek in Europa die bottom-up wordt gedragen. Zij is toegankelijk voor iedereen en laat zo een brede groep mensen kennismaken met ontwikkelingen op gebied van duurzame mode.

Het programma in de steden

Tijdens DSFW zijn er activiteiten voor het brede publiek, kinderen en (aankomende) modeprofessionals. Elke stad heeft wel een aantal in het oog springende events.

In Rotterdam is het Earth Bride project voor het eerst te zien tijdens Dutch Sustainable Fashion Week. De kern van het project is een biologisch afbreekbare jurk geborduurd met zaden. De jurk staat voor een huwelijk tussen haute couture en milieuvriendelijkheid. Mensen kunnen middels drie workshops op 11, 12 en 13 oktober bijdragen aan de jurk die geplant zal worden in de botanische tuin Trompenburg in Rotterdam.

In Amsterdam is er op 10 oktober om 19:00 de filmvertoning van ‘Textile Mountain – The hidden burden of our textile waste’ in het Jonas Gebouw, IJburg Amsterdam. In de SF/Collective pop-up store aan de Haarlemmerstraat, biedt ontwerper en expert op het gebied van natuurlijk verven, Ilfa Siebenhaar, een workshop waarbij deelnemers met plantaardige reststromen van good food bar SLA – Haarlemmerdijk, een shirt zullen verven.

DSFW werkt in Den Bosch samen met het Zin in Morgen Festival. Op zondag 13 oktober wordt de welkomsthal van de Verkadefabriek omgetoverd tot een dansende catwalk. In samenwerking met Cypher HQ en diverse tweedehands winkels uit Den Bosch laten modellen vintage en pre-loved outfits zien, gecombineerd met breakdance- en hiphopmoves. De outfits komen onder andere van ReShare Store, Carma2ehands, BIEN, Terre des Hommes en Piet Zoomers, en zijn gestyled door vintage-expert Nathalie Eggels.

Het werk van kunstenaar Björn Zielman is beelddrager van DSFW in Enschede. Zijn werk zal tijdens DSFW te zien zijn in etalages in de binnenstad en bij cultuurpolitiek Concordia. Tevens zal de Concordia shop tijdens DSFW omgetoverd worden tot ‘Sustainable Fashion Shop’ met ontwerpen van Hellen van Rees, Jasmijn Miltenburg, accessoires van Enschede Textielstad en Sheltersuits van Sheltersuit Foundation.

Utrecht heeft dit jaar drie prachtige samenwerkingen weten op te zetten. De officiële boeklancering van ‘Sustainable Storytelling’, van storytelling expert Talita Kalloe, zal op 10 oktober in Utrecht plaatsvinden. Op 12 oktober opent het Hof van Cartesius haar deuren voor een dag vol duurzame mode. Van 12:00 tot 18:00 is er voor bezoekers een uitgebreid programma met open ateliers, inspirerende workshops, een boeiende fashion tour een expositie en meer. De dag erna, op 13 oktober, zijn er upcycle, repair en styling workshops in de Stijlkamer van Hoog Catharijne.

Haarlem zal dit jaar weer meedoen met een uitgebreide Fair Fashion Route door de stad. En in Arnhem, die dit jaar voor het eerst aansluit bij DSFW, zal het conscious shopping platform COSH! lanceren met een routekaart langs duurzame winkels in de Arnhemse binnenstad en het Modekwartier.

In Lelystad wordt het onlangs geopende Verspil-me-niet-centrum voor vijf dagen volledig omgetoverd tot DSFW-experience center. Mensen kunnen hier kennismaken met verhalen achter duurzame innovaties, creativiteit en bewustzijn. In het centrum wordt op 9 oktober de start van DSFW ingeluid met een nog ‘mysterieuze’ gastspreker. Vervolgens zijn er de hele week documentaires, een pop-up shop en workshops, waaronder op 11 oktober een no-sew workshop voor (o.a.) kinderen.

Meer workshops speciaal voor kinderen worden o.a. georganiseerd door SF/Collective i.s.m de Naaierij op 9 oktober ‘Maak je eigen tas van een oude spijkerbroek’ en De Steek op 12 oktober ‘De Steek X De Slow Fashion Show’. Beide workshops vinden plaats in Amsterdam. In Rotterdam is er tevens op 12 oktober een workshop voor kinderen, waarbij ze aan de slag gaan met het hergebruik van kleding.

Ondanks de focus op het brede publiek, is er ook plek voor de (aankomende) modeprofessional. Zo is er in Enschede op 9 oktober een panelgesprek en presentatie over circulaire werkkleding. Lelystad host op 10 oktober een interactieve paneltalk over de uitdagingen en kansen binnen duurzame mode. SF/Collective, in Amsterdam, organiseert i.s.m. swimwear merk BoxerinBlue op 11 oktober een talk over de voor-en nadelen van productie in Nederland. Met als trigger corona, haalde het merk de productie van haar gehele collectie naar Nederland.

Campagne #worthtowear

Als vervolg op de #30keerdragen campagne uit 2023, lanceert DSFW dit jaar de #worthtowear campagne met als boodschap dat vaker en langer dragen van je kleding de meest simpele manier is om bij te dragen aan verduurzaming van de mode-industrie. Immers, wanneer we onze kleding negen maanden langer dragen, kunnen we de CO2-voetafdruk, water en afval al met 20 tot 30 procent verminderen. (bron: WRAP report Valuing our clothes: The cost of UK fashion, 2017).

DSFW roept daarom iedereen op om tijdens Dutch Sustainable Fashion Week, 9-13 oktober, een kledingstuk te dragen dat je even bent vergeten, omdat deze bijvoorbeeld achter in je kast lag. Om dit kracht bij te zetten, lanceert DSFW op 9 oktober via haar Instagram account een ‘add your sticker campagne’ om samen een statement te maken tegen mode als wegwerpartikel én voor mode als waardevol artikel dat het waard is om vaak en lang gedragen te worden.

Samenwerking duurzame retailers, merken en weidewinkels

Heb je ongedragen kledingstukken in je kast hangen en weet je niet hoe je deze kunt dragen? DSFW organiseert i.s.m. de Sustainable Styling Academy en Studio Anneloes op 12 oktober de #worthtowear styling workshops bij toonaangevende retailers. Uiteraard zijn de bekende duurzame retailers van de partij, zoals BrandMission en het Faire Oosten, maar dit jaar doen ook bekende weidewinkels als Van Tilburg, Jansen-Noy en Rinsma Modeplein mee. Het merk Josh V organiseert in haar eigen brand store een #worthtowear styling workshop.

Voor iedereen die te veel ongedragen kleding in zijn of haar kast heeft hangen, zijn er tijdens DSFW verschillende kledingruil-events, waaronder de #worthtowear kledingruil in Den Haag op 12 oktober. Deze wordt georganiseerd i.s.m. de Naaierij en The Social Hub.

Het volledige event programma is te vinden op dsfw.nl.

Foto: workshop textiel verven met Ilfa Siebenhaar