Steeds meer EV-rijders in Nederland kunnen hun auto thuis bijna gratis opladen. Digitale energieleverancier Tibber neemt voortaan de registratie van ERE-certificaten (emissiereductie-eenheden) over voor zijn klanten in Nederland. Via erkend partner Joulo wordt het registratie- en administratieproces volledig geautomatiseerd. Dankzij de ERE-koppeling wordt het thuisladen van een EV beloond – Tibber en Joulo willen er samen voor zorgen dat de consument optimaal profiteert van deze dienst en de laagste prijs per kilowattuur in de markt betaalt. Volgens de Tibber-data zouden klanten die slim laden, als de ERE-bonus van 15 cent/kWh was toegepast, van maart tot en met juni 2026 een mediane effectieve stroomprijs van ongeveer 2 cent per kWh hebben betaald. Afhankelijk van het rijgedrag komen de verdiensten neer op ongeveer 250 tot 500 euro per jaar, wat per kwartaal wordt uitbetaald. Hiervoor is een laadpaal met ingebouwde MID-meter vereist. Tibber-klanten kunnen in deze Tibber-blogpost lezen hoe de registratie werkt. Klanten vinden het aanbod op deze landingspagina.

De aankondiging komt op een gespannen moment voor de energiemarkt. Nu de Straat van Hormuz weer is geopend en er opnieuw meer benzine en diesel naar Europa stroomt, brengen brandstofleveranciers meer fossiele brandstof op de markt. Daarmee neemt ook hun wettelijke CO₂-reductieverplichting toe, die meegroeit met dat volume. Omdat leveranciers (een deel van) die verplichting nakomen door ERE-eenheden in te kopen, neemt de vraag naar ERE, en daarmee de waarde ervan, toe. De huidige waarde die via Joulo aan de klant wordt uitgekeerd, bedraagt 15 cent per kWh. De opbrengsten komen terecht bij de mensen die CO₂ vermijden door thuis elektrisch te laden. Tegelijkertijd laat verlichting aan de pomp op zich wachten: volgens eerdere berichtgeving duurt het naar verwachting nog maanden voordat de toeleveringsketens weer zijn genormaliseerd, en Nederland kiest er bewust voor om geen overheidskorting op brandstof toe te passen.

“Dankzij Tibber Smart Charging in combinatie met de ERE-bonus wordt thuisladen voor veel van onze klanten in feite gratis, en in sommige maanden kunnen ze zelfs geld toe krijgen om te laden,” zegt Wilko Klaassen, Country Manager voor Nederland en Duitsland bij Tibber. “Ook nu, na de heropening van de Straat van Hormuz, blijft brandstof nog maandenlang duur en onvoorspelbaar. Wij draaien dat om: wie thuis laadt met Tibber, wordt onafhankelijker en krijgt betaald voor flexibel elektriciteitsgebruik – goedkoop laden, ondersteuning van het net en beloning voor vermeden CO₂. Voor verschillende Tibber-klanten betekent dit zelfs dat ze dankzij ERE en Tibber Smart Charging in sommige maanden gratis laden.”

Bij Tibber is ERE geen op zichzelf staand product, maar een versterking van een totaalpropositie die alle slimme hefbomen om EV-rijders slimmer en verantwoorder te laten laden samenbrengt in één app. Met slim laden, laadt de auto automatisch in de goedkoopste uren (ruim 400 euro besparing per jaar), via Grid Rewards verdienen klanten gemiddeld 106 euro per jaar met netondersteunend laden – en daarbovenop komt de ERE-uitkering van 250 tot 500 euro per jaar. Samen maakt dat 750–1000 euro aan besparingen ten opzichte van een vast tarief. Dankzij de zeer effectieve samenwerking tussen Tibber en Joulo, waarbij Joulo de registratie automatiseert en 90 procent van de opbrengsten bij de klant blijft, zorgen de partijen ervoor dat de klant de maximale uitbetaling ontvangt en komt vrijwel die hele waarde terecht bij de bestuurder.

Toegepast op de kilowattuur verlaagt de toevoeging van de ERE-bonus de effectieve prijs voor slim laden met bijna 90 procent ten opzichte van slim laden zonder bonus, en met 92 procent ten opzichte van een vast tarief. In de periode maart tot en met juni 2026 betaalden EV-huishoudens die slim laadden een mediane effectieve prijs van ongeveer 17 cent per kWh. Met de ERE-bonus erbij zou dat zijn gedaald naar circa 2 cent per kWh (mediaan), en voor het kwart huishoudens met de laagste kosten zelfs naar een negatief bedrag.

“Of een dynamisch tarief loont, hangt af van je situatie, en precies daar ligt onze kracht,” zegt Wilko Klaassen. “Wie stuurbare verbruikers heeft, zoals een EV of thuisbatterij, en die slim inzet, is het goedkoopste uit. Naast de besparing met slim laden en de opbrengsten via Grid Rewards, voegt ERE een extra hefboom toe om je energierekening te verlagen en maakt het EV-rijden nog aantrekkelijker dan voorheen. In tegenstelling tot eerdere berichten zijn ook leaserijders zelf eigenaar van hun elektrische laadvoorziening en dus eigenaar van de ERE-certificaten. De opbrengst van deze certificaten gaat dan ook volledig naar hen.”

ERE is de Nederlandse invulling van de EU-richtlijn RED III: brandstofleveranciers moeten CO₂-reductie aantonen en kopen daarvoor certificaten – de uitbetaling wordt dus door de markt gefinancierd, niet door de staat. De actuele ERE-bonus bedraagt 15 cent/kWh, waardoor de kwartaaluitbetaling afhangt van het aantal gereden kilometers. Het systeem wordt beheerd door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en is wettelijk geborgd tot en met 2030. Een veelgehoorde kritiek is dat veel particuliere rijders niet kunnen deelnemen bij gebrek aan een MID-meter; Tibber communiceert deze voorwaarde open en maakt deelname voor in aanmerking komende huishoudens zo eenvoudig mogelijk.

Om van het aanbod gebruik te maken, moeten consumenten eerst Tibber-klant worden en zich vervolgens via Tibber rechtstreeks bij Joulo voor ERE registreren. Bestaande Tibber-klanten ontvangen een e-mail om zich aan te melden voor ERE. Tibber combineert de ERE-aanpak met een speciale actie: nieuwe klanten die voor 6 juli overstappen krijgen ook de eerste zes maanden zonder de maandelijkse Tibber-fee.

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