Nederlandse thuisbatterijaanbieder Accuselect lanceert vandaag Powerselect, de nieuwe software waarmee huishoudens hun thuisbatterijen automatisch kunnen laten aansturen op een manier die zowel het energienet als de portemonnee ten goede komt. Met Powerselect kunnen huishoudens hun thuisbatterij niet alleen gebruiken om zoveel mogelijk zonne-energie te benutten of slim om te gaan met het prijsverschil van dynamische energiecontracten, maar ook om te handelen op de onbalansmarkt. Dit biedt Accuselect in samenwerking met energieleveranciers aan om de onbalans op het energienet te verminderen.

Groeiende noodzaak van energieopslag, ook thuis – De behoefte aan thuisbatterijen groeit gestaag, aangezien het stroomnet steeds meer overbelast raakt en er daardoor bijna geen ruimte meer is voor nieuwe aansluitingen of verduurzaming. Het aantal thuisbatterijen in Nederland blijft echter beperkt. Dit komt doordat dankzij de salderingsregeling in Nederland geld wordt teruggegeven voor het terugleveren van zonne-energie aan het net, waardoor het rendabeler is om deze energie terug te leveren dan op te slaan. Salderen is daardoor financieel gunstig, maar zorgt voor overbelasting op het net. Desondanks zijn er met een thuisbatterij ook winsten te behalen, wanneer deze slim wordt ingezet. In combinatie met een dynamisch energiecontract of door de thuisbatterij in te zetten op de onbalansmarkt, kan je je energierekening flink verlagen. Dit is een nieuwe ontwikkeling die nu mogelijk is dankzij de lancering van Powerselect.

Thuisbatterijen voor het eerst financieel aantrekkelijk

Met de slimme aansturingssoftware maakt Accuselect thuisbatterijen voor het eerst in Nederland financieel interessant. Vanwege de grote noodzaak voor stabiliteit op het net, is het inzetten van je thuisbatterij op de onbalansmarkt zeer rendabel. Wanneer vraag een aanbod van energie namelijk op de juiste manier wordt afgestemd, is er veel meer ruimte voor hernieuwbare energie en is er minder behoefte aan fossiele brandstoffen om het stroomnet draaiende te houden*. “En dat scheelt een hoop geld voor Tennet en daarmee voor de energieleveranciers. Daardoor is een thuisbatterij met onze automatische aansturing op de onbalansmarkt al in gemiddeld 5 jaar terug te verdienen.”* zegt Accuselect oprichter Paul Schellekens.

Thuisbatterijen voor huishoudens zonder zonnepanelen

De aansturingssoftware van het Nederlandse bedrijf houdt rekening met marktprikkels, zoals dynamische energieprijzen en de onbalansmarkt, om de thuisbatterij slim te laten laden of ontladen. Hierdoor kunnen thuisbatterijen ook worden ingezet door huishoudens zonder zonnepanelen om de energierekening aanzienlijk te verlagen. Het biedt namelijk een kans om energie in de thuisbatterij te laden tegen de meest gunstige prijs op een bepaalde dag. Zo kunnen ook bewoners van appartementen of huizen met een ongeschikt dak voor zonnepanelen grip krijgen op de energieprijs en zijn ze minder gevoelig voor de volatiliteit op de energiemarkt.

Een open platform voor alle energieleveranciers en netbeheerders

Accuselect biedt met de software tevens een platform voor alle energieleveranciers en netbeheerders in Nederland om hun klanten die helpen het energienet te balanceren en netcongestie tegen te gaan goed te belonen. “Op deze manier dwingen we mensen ook niet om over te stappen naar een energieleverancier, maar blijft de keuze bij de gebruiker,” aldus Schellekens. Zo is dynamische energieleverancier Frank Energie al aangesloten, en lopen er meerdere pilots met enkele netbeheerders en andere energieleveranciers.