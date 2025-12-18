Those Vegan Cowboys, het bedrijf dat echte kaas maakt zonder koe, heeft zijn eerste financieringsronde succesvol afgerond. Met steun van kaasbedrijven en impactgedreven ondernemers zet het bedrijf de volgende stap richting marktintroductie van diervrije caseïne. Dit eiwit vormt de basis voor elke soort kaas. Dat Those Vegan Cowboys dit eiwit nu diervrij kan produceren, markeert het begin van een nieuwe generatie duurzame zuivelproducten. Begin 2026 start Those Vegan Cowboys een crowdfunding campagne, waarbij ook consumenten en particuliere investeerders tegen dezelfde voorwaarden kunnen instappen.

“Dit is het moment waarop duurzaamheid, technologie en industrie samenkomen,” zegt CEO Hille van der Kaa. “Onze partners zien dat diervrije caseïne geen verre toekomstvisie meer is, maar klaar is voor commerciële toepassing. Met deze investering maken we de stap van ontwikkeling naar marktintroductie.”

Those Vegan Cowboys heeft in de Verenigde Staten toestemming om de markt te betreden dankzij een self-affirmed GRAS-status en bevindt zich in de afrondende fase richting volledige toelating. In Europa start het bedrijf volgend jaar met proeverijen in Nederland. Those Vegan Cowboys werkt inmiddels met tien partners aan verschillende praktische toepassingen van de caseïnes

Kaas goedkoper en duurzamer dankzij diervrije technologie

Caseïne is het belangrijkste eiwit in kaas. Those Vegan Cowboys produceert dit eiwit via precisiefermentatie, zonder gebruik van dieren. Het resultaat is zuivel-identieke kaas met een aanzienlijk lagere milieu-impact. Het diervrije eiwit presteert functioneel zelfs beter dan de dierlijke variant, waardoor producten als kaas, yoghurt en chocolade op termijn goedkoper en meer consistent kunnen worden geproduceerd. De technologie biedt bovendien een schaalbare oplossing voor duurzame voedselzekerheid. Precisiefermentatie maakt het mogelijk om dezelfde zuiveleiwitten te produceren met ongeveer een vijfde van het land- en watergebruik, zonder methaanemissies, met tot 95 procent minder CO₂-uitstoot.

Steun vanuit de zuivelsector en impactondernemers

Aan de investeringsronde nemen twee grote spelers uit de zuivelsector deel, waaronder het Nederlandse Westland Kaas (onder meer bekend van Old Amsterdam en Maaslander). De bedrijven onderstrepen het strategische belang van duurzame eiwitten. “We combineren bij Westland Kaas al generaties lang traditie met technologie,” zegt CFO Frank Fischer. “We blijven investeren in innovatie om de kaascategorie telkens opnieuw uit te vinden. Met onze deelname in Those Vegan Cowboys omarmen we open innovatie en nieuwe technologie, zodat ons familiebedrijf ook in de toekomst relevant blijft.”

Met de kapitaalinjectie kan Those Vegan Cowboys de komende twee jaar vooruit. De ronde werd geleid door Pieter Geelen, medeoprichter van TomTom. Daarnaast investeren meerdere impactgedreven ondernemers, onder wie Wouter Veenboer, die recent zijn bedrijf ProductHero verkocht. “Dit heeft het potentieel om een grote doorbraak te worden,” aldus Veenboer. “Met de verdere industrialisering van de veehouderij wordt de noodzaak om dieren te ontzien steeds urgenter. Kaas is een van de producten die consumenten het meest missen wanneer zij zuivel verminderen of vermijden. Ik ben enthousiast om bij te dragen aan het realiseren van deze visie.”

Aansluiten via crowdfunding

Founders Jaap Korteweg en Niko Koffeman, bekend als oprichters van De Vegetarische Slager, zijn verheugd over de toetreding van zowel marktpartijen als impactinvesteerders. Nu de financieringsronde is afgerond, openen zij ook de deur voor consumenten en kleinere investeerders om mee te investeren via een crowdfundingcampagne. Details hierover worden begin 2026 bekendgemaakt. Korteweg: “Wanneer diervrij en plantaardig de norm worden, ligt er een prachtige toekomst voor ons,” zegt Korteweg. “Deze stap brengt die toekomst een stuk dichterbij.”

Over Those Vegan Cowboys

Those Vegan Cowboys is een Nederlands-Belgisch foodbedrijf dat échte kaas maakt zonder koe. Met behulp van precisiefermentatie produceert het bedrijf diervrije caseïne, het belangrijkste eiwit in kaas, met dezelfde functionaliteit als traditionele zuivel maar met een veel lagere milieu-impact. Het bedrijf werd in 2020 opgericht door Jaap Korteweg en Niko Koffeman, de mannen achter De Vegetarische Slager. Those Vegan Cowboys heeft zijn ‘ranch’ in Gent, waar circa 25 medewerkers werken aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie duurzame zuivelproducten.

