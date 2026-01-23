Vandaag lanceerde IntegratR, een initiatief van de kernpartners Hyster-Yale Nederland B.V. en Urban Mobility Systems (UMS), haar innovatiecampus in Nijmegen. In samenwerking met internationale partners uit de maakindustrie, onderwijs- en onderzoeksinstellingen bundelen zij de krachten door gezamenlijk te ontwikkelen, testen en kennis te delen, om de marktintroductie van zero-emissie heavy-duty (off-road) equipment te versnellen.

IntegratR Innovatiecampus biedt oplossing voor groeiend probleem

De vraag naar zero-emissie heavy-duty (off-road) equipment – zoals havenvoertuigen, graafmachines en andere bouw- en industriële machines – groeit explosief. In de praktijk lopen fabrikanten echter vast. Test- en certificeringsfaciliteiten in Europa zijn schaars en versnipperd. Dit remt de innovatie en de marktintroductie van zero-emissie heavy-duty (off- road) equipment.

Met IntegratR bieden de initiatiefnemers een oplossing voor het tekort aan test- en certificeringslocaties voor zero-emissie heavy-duty (off-road) equipment.

Alles op één campus: van prototype tot serieproductie

De IntegratR Innovatiecampus aan de Handelsweg in Nijmegen biedt straks alle faciliteiten voor systeemintegratie waaronder een EMC-testfaciliteit en faciliteiten voor testvoorbereiding, certificering, productie, samenwerking, onderwijs en onderzoek. De campus is strategisch gelegen aan het water, waardoor groot materieel via de roll-on-roll-off-kade eenvoudig kan worden aangevoerd.

De samenwerking en de innovatiecampus gaan verder dan onderzoek en ontwikkeling. “Het gaat om meer dan het bouwen van een prototype,” aldus Lucien Robroek, President Global Big

Trucks bij Hyster-Yale en kernpartner van IntegratR. “De locatie en expertise zijn aanwezig om de eerste series daadwerkelijk te bouwen. Wachten is geen optie. Elektrificatie blijkt complexer dan verwacht, maar met IntegratR brengen we alles samen om veel sneller stappen te zetten.”

Niet volgen, aar vormgeven

Met deze ontwikkeling versterkt Nederland zijn rol in de internationale energietransitie voor heavy-duty (off-road) equipment. De samenwerking tussen grote internationale OEM’s, het MKB bedrijfsleven, start-ups, scale-ups en onderwijs- en onderzoeksinstellingen vormt de basis voor een ecosysteem waarin gezamenlijke versnelling van innovatie en kennisdeling centraal staan.

Lars Kool, CTO bij UMS (a DEUTZ company) en kernpartner van IntegratR, benadrukt het belang van deze krachtenbundeling: “Dit kun je niet alleen. Zonder samenwerking ben je te laat. IntegratR is voor ons cruciaal: het versnelt de time-to-market en helpt ons te voldoen aan complexe regelgeving, zoals het testen van elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Met deze innovatiecampus volgen we de toekomst niet, we geven hem vorm.”

Investering in de toekomst

Naast technologie richt IntegratR zich nadrukkelijk op talentontwikkeling. De campus moet uitgroeien tot een magneet voor technische studenten en engineers die willen werken aan de machines van de toekomst. “Als we niet investeren in jonge mensen, investeren we niet in de toekomst,” aldus Kool.