Gelukkig krijgen we steeds vaker inzicht in de schadelijke effecten van de kledingindustrie. Onlangs kwamen beelden in het nieuws van bergen onverkochte ‘fast fashion’ in een woestijn in Chili. En vorige week was er de schokkende aflevering van De Prijsknaller, waarin onze bergen afgedankte kleding in Ghana te zien zijn, en waar mensen en dieren op leven. In eigen land dragen we maar zo’n 30% van alle items in onze kast. Dat zijn in Nederland al vele miljoenen kledingstukken die onbenut in onze kasten liggen. Zonde! Gelukkig is er ook steeds meer aandacht voor de impact van onze consumptiepatronen en strategieën voor consuminderen. Wat de impact van kleding ruilen nu precies is, dat was tot voor kort echter niet duidelijk. Op verzoek van The Swapshop heeft adviesbureau Rebel dit berekend. Het onderzoek toont aan dat je door het ruilen van een tweedehands vrouwen jeans bij The Swapshop gemiddeld zo’n 4 kg CO2 en bijna 3000 liter water bespaart ten opzichte van nieuwkoop van hetzelfde product.

Een sterk groeiend concept is het ruilen van kleding. Een pionier op dit gebied is The Swapshop. The Swapshop stimuleert ons om de 70% van de kleding die ongedragen in onze kasten ligt te ruilen. Zo maken zij ons bewust van de overconsumptie en verspilling in onze maatschappij en bieden een toegankelijk, tof en duurzaam alternatief aan. “Met één bezoek aan de winkel geef je je kleding een nieuw leven, ontvang je swaps (punten) én koop je met 50% korting items uit de shop. Dit heeft een dubbele milieu-impact: 1. Alle ingeleverde kleding wordt hergebruikt of gerecycled. 2 Met ieder kledingstuk dat je in The Swapshop koopt, voorkom je (een deel van) de productie en het transport van vervuilende nieuwe kleding.

Rebel heeft de (voorkomen) milieu-impact berekend van swappen ten opzichte van het afdanken en nieuw kopen van kleding. De aanname hierbij is dat ieder aangeschaft item bij The Swapshop 0.5 nieuw kledingstuk vervangt. Het onderzoek toont aan dat je door het ruilen van een tweedehands vrouwen jeans bij The Swapshop gemiddeld zo’n 4 kg CO2 en bijna 3000 liter water bespaart ten opzichte van nieuwkoop van hetzelfde product. Dat is niet niks!

Wouter de Waart (Rebel):​​ “Overconsumptie en overproductie zijn een groot probleem. We zijn steeds nieuwe collecties bij mensen aan het opdringen. Tweedehands kleding moet wel echt de nieuwe collecties vervangen en niet een AANVULLING zijn op nieuwe collecties. Dan wordt tweedehands kleding een goede tool in een circulaire economie.“ Marja (Hogeschool Utrecht) zei hierover: “Donatie van kleding is heel erg in. Dat is gewoon 80%, in welke leeftijdscategorie dan ook. Maar swappen doet nog maar 17% van de jongeren. Dus we moeten echt iets gaan doen om het beter op het vizier te krijgen.”

D66 tweede kamerlid Kiki Hagen reageerde op het onderzoek: “Het zou goed zijn als de overheid swapconcepten financieel zou steunen, want we hebben al die kleine lokale initiatieven nodig om onze circulaire doelstellingen te behalen. En juist in een circulaire economie is het belangrijk dat ons landelijke probleem lokaal en op kleine schaal wordt opgelost.”