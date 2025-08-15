The Ocean Cleanup maakt zich grote zorgen over het uitblijven van een akkoord tijdens INC-5.2 en erkent de urgentie van de wereldwijde strijd tegen plasticvervuiling. Nu de toekomst van het verdrag onzeker is, lopen we het risico het momentum te verliezen voor deze unieke kans – en lopen we het risico de strijd te verliezen.

Deze resultaten volgen op een reeks onderhandelingen laat in de nacht die duurden tot de deadline van donderdagavond en eindigden in de vroege uren van vrijdag.

Doordat er nog steeds grote meningsverschillen waren, was er geen consensus en dus geen verdrag. De partijen zullen naar verwachting later weer bijeenkomen om de onderhandelingen voort te zetten.

Plasticvervuiling blijft mariene ecosystemen verwoesten en elke vertraging betekent dat er meer plastic in onze rivieren en oceanen terechtkomt. Hoewel we de complexiteit van wereldwijde consensus begrijpen, staat er ook veel op het spel – voor onze gezondheid, onze oceaan en onze toekomst.

We dringen er bij de onderhandelaars op aan om met hernieuwde vastberadenheid en een gedeelde inzet voor ambitieuze oplossingen terug aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. The Ocean Cleanup zet haar missie voort om de bestaande vervuiling in onze oceanen en rivieren over de hele wereld op te ruimen. Maar om daadwerkelijk een einde te maken aan plasticvervuiling, hebben we wereldwijde samenwerking en een wereldwijd verdrag nodig.

Over The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup is een non-profitorganisatie die technologieën ontwikkelt en opschaalt om de oceanen van plastic te ontdoen. Door uitgebreid onderzoek te doen, schaalbare oplossingen te ontwikkelen en samen te werken met overheden, de industrie en gelijkgestemde organisaties, werkt The Ocean Cleanup aan het stoppen van de plasticinstroom via rivieren en het verwijderen van oud plastic dat de oceanen al vervuilt. In juni 2025 had de non-profitorganisatie wereldwijd meer dan 29 miljoen kilo afval uit aquatische ecosystemen verzameld. The Ocean Cleanup, opgericht in 2013 door Boyan Slat, heeft nu een multidisciplinair team van ongeveer 200 mensen in dienst. De organisatie heeft haar hoofdkantoor in Rotterdam en is internationaal actief in 10 landen.

Foto: The Ocean Cleanup