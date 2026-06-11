Hoogheemraadschap van Rijnland heeft woensdag 3 juni het nieuwe poldergemaal Noordspaarndammer in Velsen-Zuid officieel geopend. Het gemaal is het eerste standaardgemaal van Rijnland. Met deze nieuwe manier van bouwen kan Rijnland in de toekomst gemalen sneller, efficiënter en duurzamer vervangen en onderhouden.

Snel­ler bou­wen met stan­daar­don­der­de­len

Het nieuwe gemaal vervangt het oude poldergemaal Noordspaarndammer, dat verouderd was en regelmatig storingen had. De voorbereiding startte in augustus 2025 en de bouw was in april 2026 afgerond.

Het bijzondere aan het nieuwe gemaal is dat het is gebouwd volgens een standaardontwerp. Dat ontwerp bestaat uit een set vaste onderdelen, zoals de in- en uitstroomconstructie, de pompinstallatie, de elektrische installatie, de reiniger en de vispassage. Afhankelijk van de locatie en de functie wordt bepaald welke onderdelen nodig zijn en worden toegepast. Deze onderdelen zijn één keer ontworpen, getest en goedgekeurd. Daardoor kan Rijnland ze bij nieuwe gemalen opnieuw toepassen, zonder het hele ontwerp- en goedkeuringsproces te doorlopen. Dat bespaart tijd en kosten en maakt de bouw efficiënter.

Duur­zaam­heid vast on­der­deel van het stan­daard­ge­maal

Ook op het gebied van duurzaamheid biedt het standaardgemaal voordelen. In het ontwerp zijn bewust keuzes gemaakt voor duurzame materialen en technieken. Omdat deze keuzes onderdeel zijn van het standaardontwerp, worden ze ook toegepast in toekomstige gemalen. Daardoor worden beheer en onderhoud eenvoudiger omdat de gemalen op dezelfde manier zijn gebouwd en dezelfde onderdelen gebruiken.

Directeur water Henrik Hooimeijer noemt het nieuwe gemaal een belangrijke stap richting toekomstgericht waterbeheer: “Met dit eerste standaardgemaal zetten we een belangrijke stap vooruit. Door slimmer samen te werken en te kiezen voor een standaardaanpak, kunnen we gemalen efficiënter en duurzamer vervangen en onderhouden. Dat bespaart tijd en kosten én helpt ons om te blijven investeren in betrouwbaar en toekomstgericht waterbeheer.”

Ook Raymond Vehof, projectmanager bij Vobi Infra, ziet voordelen in de nieuwe aanpak: “Doordat we vanaf het begin samenwerkten met Rijnland en aannemer De Kuiper Infrabouw aan één basisontwerp met vaste onderdelen, konden we sneller bouwen én tegelijkertijd rekening houden met de specifieke situatie van deze locatie. Juist die combinatie van standaardisatie en maatwerk maakt deze aanpak sterk.”

Be­lang van pol­der­ge­ma­len

Poldergemalen spelen een belangrijke rol in het waterbeheer van Rijnland. Ze houden de waterstand op peil en voorkomen dat polders onder water lopen. Omdat polders vaak lager liggen dan het omliggende water, pompen gemalen overtollig water weg naar een andere polder of naar de boezem.

Rijnland vernieuwt en vervangt daarom ongeveer eens in de 15 jaar gemalen om het waterbeheer betrouwbaar en toekomstgericht te houden. Na gemaal Noordspaarndammer wil Rijnland ook andere gemalen volgens deze standaardaanpak vernieuwen.