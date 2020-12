The Ocean Cleanup bereidt zich voor op serieproductie van Interceptor in samenwerking met Finse Konecranes

The Ocean Cleanup, de Nederlandse non-profitorganisatie die geavanceerde technologieën ontwikkelt om de oceanen van plastic te ontdoen, en Konecranes, een wereldwijd toonaangevende groep van Lifting Businesses ™, hebben vandaag een partnerschap aangekondigd voor het ontwerpen, produceren en servicen van de The Ocean Cleanup’s Interceptor ™. Deze innovatie is ontworpen om plastic uit rivieren te halen voordat ze de oceaan ingaan. Dit is een belangrijke stap nu de non-profitorganisatie zich voorbereidt om de 1000 meest vervuilende rivieren ter wereld aan te pakken.

Het op grote schaal inzetten van Interceptors is nodig om het urgente probleem van plastic vervuiling in de oceanen snel aan te pakken. The Ocean Cleanup werkt samen met Konecranes vanwege hun expertise en wereldwijde aanwezigheid. Interceptors 005 en 006 leggen de basis voor wereldwijde opschaling en worden momenteel gelijktijdig geproduceerd in de MHE-Demag-fabriek van Konecranes in Klang, Maleisië en zullen naar verwachting in mei 2021 zijn voltooid. ; lokale partners zullen toezicht houden op de operaties en The Ocean Cleanup zal blijven optreden als leverancier van technologie en best practices en zal de bedrijfsontwikkeling voor aanstaande Interceptor-projecten blijven leiden.

Oprichter en CEO van The Ocean Cleanup, Boyan Slat: “Aan het einde van een zeer uitdagend jaar ben ik blij dat de serieproductie voor de Interceptor begint. Het is een noodzakelijke stap voor ons om de wereldwijde stroom van plasticvervuiling naar onze oceanen op schaal aan te pakken. Ik geloof dat Konecranes geschikt is voor de klus en we kijken ernaar uit om te zien dat ze de komende jaren nog veel meer Interceptors zullen bouwen. Ik ben dankbaar voor hun inzet voor schone oceanen. ”

“We zijn er trots op om samen te werken met The Ocean Cleanup en onze wereldwijde engineering-, productie- en servicemogelijkheden te benutten om de rivieren en oceanen van onze wereld schoon te maken”, aldus Rob Smith, President en CEO van Konecranes. “Dit spannende partnerschap onderstreept ons engagement voor duurzaamheid en een duurzame toekomst.”

Konecranes staat bekend om zijn marktleidende technologie en service op het gebied van material handling en lifting-producten. Zijn expertise op het gebied van engineering en ontwerp, samen met zijn wereldwijde servicenetwerk, stelt het bedrijf in staat om interceptors over de hele wereld te assembleren en te installeren. Door deze wereldwijde aanwezigheid, vooral geholpen door het ontwerp en de productiekracht van MHE-Demag, kan Konecranes Interceptors gedurende hun hele leven onderhouden en onderhouden.

De Interceptor van Ocean Cleanup werd eind 2019 onthuld en er zijn er momenteel drie ingezet in Klang, Maleisië; Jakarta, Indonesië; en Santo Domingo, Dominicaanse Republiek. Een vierde Interceptor, in Vietnam, is uitgesteld en zal naar verwachting begin 2021 worden gelanceerd. In de afgelopen anderhalf jaar heeft The Ocean Cleanup de inzichten van deze pilotsystemen gebruikt om de technologie te begrijpen en verder te ontwikkelen voor meer informatie. efficiënte massaproductie. Deze upgrades omvatten wijzigingen aan de transportband, shuttle, afvalcontainers en bak. In samenwerking met MHE-Demag zijn deze veranderingen verwerkt in het ontwerp van de 3e generatie, de blauwdruk voor de Interceptors die in 2020 en 2021 worden geproduceerd.