Biotope Group verwelkomt The Nest als nieuwe aandeelhouder om samen de markt van biologische voeding verder te doen groeien. Biotope Group is de holding boven verschillende succesvolle bedrijven die actief zijn in de groot- en kleinhandel voor biovoeding in de Benelux, waaronder Udea (Nederland) en Biofresh (België). Daarnaast is het als retailer actief met de merken Ekoplaza (85 winkels in Nederland en 7 in Vlaanderen), Färm (24 winkels in Brussel en Wallonië) en Sequoia (11 winkels, vooral in Brussel en omstreken). Met de komst van The Nest Family Office als minderheidsaandeelhouder bevestigt Biotope Group haar ambities voor de toekomst én focus op duurzaamheid en kwaliteit.

Groei van biologische markt

Het family office van Els Thermote deelt de langetermijnvisie van Biotope Group rond het belang van voeding voor een gezondere wereld. De huidige familiale aandeelhouders van Biotope Group blijven aan boord- een duidelijke blijk van hun blijvende inzet, overtuiging en betrokkenheid. De aandeelhouders willen samen het succesverhaal van de bedrijven van Biotope Group voortzetten en de markt voor biovoeding verder doen groeien.

Partners voor duurzame groei en maatschappelijke impact

De voedselketen kampt met een aantal uitdagingen, waaronder de toenemende druk op natuurlijke hulpbronnen, de nood aan meer duurzame landbouwmethoden en de klimaatverandering. Biotope Group ziet in biologische voeding een deel van de oplossing. De groep wil hoogwaardige biologische voeding toegankelijk maken voor zoveel mogelijk consumenten in heel België en Nederland door een duurzame, transparante en betrouwbare toeleveringsketen op te bouwen.

De visie van The Nest sluit naadloos aan bij die van Biotope Group. De gedeelde overtuiging, focus en expertise vormen de perfecte basis voor een langetermijnsamenwerking. Het team van The Nest zal het management van Biotope Group bijstaan in het uitwerken en uitrollen van de verdere groeistrategie.

Erik Does, CEO van Biotope Group: “We zien dat meer en meer mensen belang hechten aan biologische voeding. Dat vraagt om sterke marktspelers. We hebben de voorbije jaren een mooi groeitraject gerealiseerd en zijn trots op wat we tot nu toe bereikt hebben. The Nest is de gedroomde partner om dit succesverhaal verder te zetten. Samen kunnen wij ons verder versterken en nog meer consumenten bereiken.”

Els Thermote, oprichtster en CEO van The Nest: “Wij geloven sterk in de band tussen voeding, gezondheid en duurzaamheid. Biovoeding speelt daarin een centrale rol. We willen het bewustzijn hierover mee helpen verhogen en kijken ernaar uit om bij te dragen aan de verdere groei van de markt voor biovoeding en van Biotope Group, een mooi product van familiaal ondernemerschap. Dit is het begin van een partnerschap voor de lange termijn.”

Klaar voor de toekomst

De intrede van The Nest in Biotope Group heeft geen impact op de dagelijkse werkzaamheden. Met de komst van The Nest en de bestendiging van het huidige management wordt gekozen voor stabiliteit én ambitie. Er zal worden voortgebouwd op de eerder gerealiseerde schaalvoordelen en succesvolle integratie tussen de verschillende bedrijven. Biotope Group en The Nest zien veel mogelijkheden om verder te groeien in binnen- en buitenland. Biotope Group neemt hierin de voortrekkersrol.