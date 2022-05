Wageningen University & Research (WUR) klimt naar plek 65 op de Times Higher Education (THE) Impact Ranking. De jaarlijkse ranglijst houdt bij hoe organisaties wereldwijd scoren op de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (VN). Deze zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 door de Verenigde Naties in het leven geroepen. Voor de THE Impact Ranking werden dit jaar wereldwijd meer dan 1400 universiteiten gerangschikt op basis van hun bijdrage aan de SDG’s.

Vorig jaar was WUR nog terug te vinden op een niet nader aangeduide plek tussen de 200 en 300. Een flinke stijging dus, die vooral komt omdat de Wageningse universiteit beter in kaart weet te brengen hoe opleidingen de 17 duurzaamheidsoelen van de VN in hun curriculum toepassen.

Beter beeld

Uitgaan van duurzame oplossingen is bijna vanzelfsprekend in Wagenings onderzoek en de opleidingen. Maar er was een volgende inventarisatieslag nodig om die duurzaamheid in de opleidingen ook zichtbaar te maken voor de opstellers van de THE Impact Ranking. Afgelopen jaar heeft de decaan voor het onderwijs Arnold Bregt samen met zijn team veel moeite gestoken in het inventariseren van alle opleidingen in relatie tot de duurzaamheidsdoelen van de VN. Dat levert een beter beeld op met de hogere plek op de THE Impact Ranking tot gevolg.

Vijf SDG’s

WUR doet in deze ranking momenteel mee met vier van de 17 duurzaamheidsdoelen: SDG2 Zero Hunger, SDG12 Responsible Consumption and Production, SDG13 Climate Action en SDG15 Life on land. Ook werd informatie aangeleverd voor de verplichte SDG17 Partnerships. De wens is om bij de volgende editie van de THE Impact Ranking aan meer doelen mee te doen.

De score van WUR per SDG in de THE Impact Ranking 2022: