The Greenlabel Institute, opgericht door Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel), kent een veelbelovende start. Zo gaat het een samenwerking aan met TNO en wordt het bestuur versterkt namens ABN AMRO en Heijmans. Alle drie de organisaties staan achter de doelstelling om te komen tot gezonde, klimaatbestendige en toekomstgerichte leefomgevingen voor iedereen.

Bestuursleden en samenwerking TNO

Het bestuur breidt uit met twee nieuwe leden: voorzitter Harwil de Jonge (directeur Heijmans) en penningmeester Bas Rutten (Senior Managing Director ABN AMRO Bank). Met hun brede kennis en maatschappelijke betrokkenheid versterken zij de ambitie van de Institute om te komen tot aantoonbaar duurzame leefomgevingen. “TNO verbindt zich aan het Nationaal Dashboard Toekomstbestendige Leefomgeving. De transitie op het gebied van leefomgeving, biodiversiteit en klimaatadaptatie kan alleen worden versneld als er intensiever wordt samengewerkt. De samenwerking tussen The Greenlabel Institute en TNO markeert dan ook een belangrijke stap in het versterken van datagedreven werken aan ruimtelijke kwaliteit en het versnellen van de woningbouwopgave”, aldus Marianne Aalbersberg van TNO.

Speerpunten: maatschappelijke waarde en The Greenlabel Standards



The Greenlabel Institute draagt bij aan een gezonde leefomgeving door professionals, overheden, bedrijven en burgers te ondersteunen met kennis, data en methodieken. Daarbij staat de maatschappelijke meerwaarde centraal: leefomgevingen die niet alleen duurzaam zijn, maar ook bijdragen aan biodiversiteit, gezondheid en welzijn. Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra (founders NL Greenlabel):

“Met de oprichting van The Greenlabel Institute brengen we ons gedachtegoed onder in een onafhankelijke stichting. Zo kan de opgebouwde kennis en ervaring breed worden ontsloten en krijgt duurzaamheid een stevige, meetbare basis die de maatschappij ten goede komt.”

Vier pijlers van de stichting

Accreditatie en certificering. Via The Greenlabel Standards – methodieken om tuinen, terreinen, gebieden, producten en planten aantoonbaar te beoordelen op duurzaamheid – ontstaat een onafhankelijke standaard die door professionals breed kan worden toegepast. Partijen kunnen worden geaccrediteerd om met de methodieken te werken en erover te adviseren. Nationaal Dashboard Toekomstbestendige Leefomgeving . Een innovatief instrument waarmee overheden en beleidsmakers op wijk- en buurtniveau inzicht krijgen in duurzaamheidsprestaties en verbeterpunten. Onderwijs en kennisdeling . Ontwikkelen van opleidingen en trainingen rondom The Greenlabel Standards, zodat toekomstige ontwerpers, beheerders en beleidsmakers duurzaam denken en handelen tot norm verheffen. Onderzoek en data voor innovatie . Door data breed toegankelijk te maken voor onderzoeksinstellingen, kan verdiepend onderzoek plaatsvinden en ontstaan nieuwe inzichten voor verdere verduurzaming.

Harwil de Jonge (Heijmans): “De manier waarop we onze leefomgeving vormgeven is bepalend voor de kwaliteit van leven van toekomstige generaties. Met The Greenlabel Standards van The Greenlabel Institute kunnen we die keuzes transparanter, duurzamer en maatschappelijk waardevoller maken.”

Bas Rutten (ABN AMRO): “Een duurzame toekomst vraagt om duidelijke standaarden en betrouwbare data. The Greenlabel Institute maakt het mogelijk om duurzaamheid meetbaar en toetsbaar te maken, en dat helpt ons allemaal – van financiers en ontwikkelaars tot overheden en bewoners – om betere keuzes te maken.”

Stip op de horizon



In 2030 wil The Greenlabel Institute het onafhankelijke kennis- en innovatieplatform zijn voor de leefomgeving. The Greenlabel Standards worden gezien als dé norm voor aantoonbaar groene, biodiverse en klimaatbestendige leefomgevingen, zowel in Nederland als daarbuiten.

Foto: Bestuur The Greenlabel Institute