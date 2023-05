The Food Line-up staat bekend als koploper in duurzame catering. Vanaf juni zetten ze hier weer een nieuwe stap in, en lopen ze flink vooruit op de aankomende wetgeving. Per 1 januari 2024 wordt de wetgeving rondom single-use plastic in de evenementensector uitgebreid. Een mooie stap, maar dit kan sneller én effectiever vond The Food Line-up. Daarom nemen ze per juni al afscheid van (plastic) disposables. En daar stopt het niet, in deze transitie wordt nóg een extra stap gezet en gaan ze over op herbruikbaar servies, oftewel reusables. Minder afval, ziet er mooier uit en zo smaakt het eten extra lekker. What’s not to like!? Van disposable naar reusable, let’s go!

Als eerste B Corp gecertificeerde cateraar van Europa zit vooroplopen in het DNA van The Food Line-up. Sinds haar oprichting in 2012 is de creatieve cateraar altijd op zoek naar manieren om te verduurzamen. Dit uit zich op verschillende manieren, met de overstap naar reusables als laatste ontwikkeling. Willem Treep over deze stap: “De cijfers liegen er niet om, op onze grotere events gebruiken gasten gemiddeld wel 4 bordjes en 5 glazen. Tel dat even bij elkaar op, en bij ons ging het duizelen. Tijd voor iets anders dus als je het ons vraagt. En het net even iets anders doen, daar zijn we goed in.”

In 2022 is The Food Line-up al aan de slag gegaan met de transitie. Hierbij is goed gekeken naar wat er nodig was om de huidige disposable materialen te kunnen vervangen, zowel logistiek als in design. Uit deze zoektocht is uiteindelijk een samenwerking met Paardekooper Verpakkingen ontstaan, die sinds kort een eigen circulaire tak binnen het bedrijf heeft opgezet. “We werken samen met een netwerk van 100 zelfstandige chefs en food ondernemers voor onze events, elke line-up die we maken is uniek. Dat brengt ook complexiteit met zich mee, want hoe zorgen we ervoor dat ieder gerecht er net zo lekker uitzien als dat het smaakt? En dat de reusables voor elke chef fijn zijn om mee te werken? Dat vraagt om multi-inzetbare reusables en een goede logistiek.” En dat is niet het enige, want het moet er ook gewoon geweldig lekker uitzien. “Het oog wil natuurlijk ook wat, dus het design van reusables is strak, en van stevig materiaal waardoor het heerlijk eet. Niet alleen qua duurzaamheid een upgrade dus, maar ook in de beleving.”

De komende maanden zet The Food Line-up vol in op de transitie naar reusables, en zal hierin constant blijven testen en ontwikkelen. “Op 11 mei gingen we voor het eerst live met de reusables tijdens B for Good Leaders. Een evenement waar duurzame bedrijven en leiders uit Europa bij elkaar kwamen. Betere timing hadden we ons eigenlijk niet kunnen voorstellen. De komende maanden blijven we goed kijken naar wat wel en niet werkt, en hierop sturen. We zijn en blijven The Food Line-up, smaak en kwaliteit van onze gerechten is gewoon het állerbelangrijkste. De reusables vullen dit geweldig aan, én we verleiden mensen ook nog eens tot duurzaam gedrag! Win-win-win!”