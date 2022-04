De Kookfabriek is in Nederland inmiddels een begrip geworden voor food-evenementen, -workshops en -masterclasses voor bedrijven, vrienden en familie. Vandaag, 19 april 2022, wordt bekend gemaakt dat The Farm Kitchen de locaties verspreid door heel Nederland overneemt en verder gaat onder de naam The Farm Kitchen’s Kookfabriek. Hiermee komen de kook-uitjes in de volgende versnelling terecht en wordt ‘het nieuwe eten’ op leuke en toegankelijke manier naar het grote publiek gebracht. Evenementen onder leiding van new generation topchefs, waarbij de rijkdom van de Nederlandse bodem wordt ontdekt.

Met de overname komen de vestigingen van De Kookfabriek in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Groningen in de handen van The Farm Kitchen. Zoals de naam al aangeeft kookt het bedrijf met de dagelijkse oogst van lokale regeneratieve boeren. “De boeren zijn onze hero’s. Samen gaan we onze bezoekers de rijkdom van de Nederlandse bodem laten ontdekken; mooie producten, met next level smaak. De aarde is onze Executive Chef en Earth’s Own Cuisine is wat wij serveren,” aldus Jonathan Karpathios, medeoprichter van The Farm Kitchen. Zo komen er altijd gezonde gerechten op tafel te staan van ingrediënten met de mooiste natuurlijke kleuren die rijker zijn aan smaak. En gezond en duurzaam saai? The Farm Kitchen bewijst het tegendeel. Verleiding, genieten, beleven en ontdekken; daar draait het vanaf nu om in The Farm Kitchen’s Kookfabriek.

De nieuwe manier van eten

De samenwerking met regeneratieve, lokale boeren voor alle groentes zorgt niet alleen voor goede producten, ook is het de meest duurzame aanpak. The Farm Kitchen gaat niet voor CO2 neutraal, maar CO2 positief. De samenwerking zorgt er namelijk niet alleen voor dat het aantal kilometers van land naar bord teruggaat van 30.000 naar 30 kilometer, maar ook direct voor een verbetering van de grond waar de producten op worden verbouwd met het oog op herstel van het voedingssysteem en het klimaat. Ook bij de overige ingrediënten hanteert het bedrijf de hoogste normen op het gebied van duurzaamheid en lokale betrokkenheid. Een unieke aanpak waarmee The Farm Kitchen gaat voor gezondere en daarmee gelukkigere mensen en tegelijkertijd een mooiere planeet voor de volgende generaties. Met de overname van De Kookfabriek zet het bedrijf deze missie kracht bij. Koken met de rijkdom die de Nederlandse bodem te bieden heeft is geen compromis, maar juist een toevoeging.

“De coronacrisis heeft ons aan het nadenken gezet over de inhoud van onze kookworkshops en de producten die we hierin gebruiken. De manier van werken van The Farm Kitchen, gecombineerd met hun groeiambitie, spraken ons erg aan! Samen gaan wij een prachtig aanbod creëren voor onze gasten, die vaak ook op zoek zijn naar gezondere voeding met een verhaal. Wij gaan laten zien dat er juist met plantaardige recepten iets magisch op tafel komt te staan!” geeft Jan Maarten Kruyt, mede-eigenaar van De Kookfabriek aan.

Earth’s own cuisine bij The Farm Kitchen’s Kookfabriek

In The Farm Kitchen’s Kookfabriek kunnen vrienden, families en bedrijven terecht voor diverse kookworkshops. Hierin kunnen zij onder andere aan de slag met een drie- tot vijfgangen-, of shared dining menu, of een Masterclass volgen van verschillende bekende chefs, onder wie Alain Alain Caron, Mounir Toub en Julius Jaspers, en binnenkort ook de Nederlandse New Generation groente-chef Jonathan Karpathios en Lotte Vermeer. Vanaf nu, stuk voor stuk ervaringen waarin deelnemers duurzame en zoveel mogelijk biologische ingrediënten uit de buurt ontdekken. Uniek aan The Farm Kitchen’s Kookfabriek is de extra beleving die de lokale producten van regeneratieve boeren met zich meebrengen in het eten. Een leerzame en gezellige ervaring voor chefs van ieder niveau, en ook bij uitstek geschikt voor bedrijfsuitjes gericht op teambuilding. Samen een sterrenmenu koken of juist met elkaar de strijd aangaan in een wedstrijd? Of nog een stap verder gaan en doorfeesten tijdens een kitchen party? Vanaf nu is The Farm Kitchen’s Kookfabriek hiervoor the place to be.

“Bij The Farm Kitchen’s Kookfabriek zijn collega’s écht bezig om gezamenlijk iets te creëren, waarna zij van hun eigen kookkunsten kunnen genieten. Daarmee transformeert het traditionele bedrijfsetentje tot een beleving. Extra leuk voor de teams en ook voor bedrijven die voor een gezonde toekomst gaan. Teambuilding ontstaat op een natuurlijke wijze en het biedt direct een verrassende en vooral inspirerende manier om de kracht van duurzaamheid te laten zien,” aldus Xander Meijer, medeoprichter van The Farm Kitchen.