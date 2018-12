The Coca-Cola Company sluit leningsovereenkomst met Ioniqa Technologies voor het omzetten van moeilijk recyclebaar plastic afval in hoogwaardig PET voor voedselverpakkingen

The Coca-Cola Company maakt vandaag bekend dat het een lening verstrekt aan het Nederlandse Ioniqa Technologies voor de ontwikkeling van de gepatenteerde technologie van Ioniqa, waarmee hoogwaardig gerecycled PET-materiaal kan worden gemaakt uit moeilijk recyclebaar PET-afval. Met de overeenkomst wordt een versnelde ontwikkeling beoogd van het verkrijgen van hoogwaardig PET uit gerecycled materiaal dat kan worden gebruikt in de flessen van The Coca-Cola Company.

Deze investering ondersteunt de mondiale visie van het bedrijf: een ‘World Without Waste’. Een van de doelen daarvan is om in 2030 verpakkingen te hebben die zijn gemaakt van ten minste 50% gerecycled materiaal. De nieuwe technologie draagt bij aan de kringloopeconomie voor plastic doordat verpakkingen die eerder waren uitgesloten van bepaalde recyclestromen, zoals gekleurde PET-flessen, nu gerecycled kunnen worden tot verpakkingen die geschikt zijn als voedselverpakkingen.

De overeenkomst beoogt een versnelde opschaling van de PET-recyclingtechnologie van Ioniqa. Ioniqa heeft een eigen recyclingtechnologie ontwikkeld waarmee moeilijk te recyclen afval dat PET bevat, zoals gekleurde flessen, kan worden omgezet in gezuiverde polymeerbouwstenen, die later kunnen worden omgevormd tot PET van hoge kwaliteit. De technologie is op demonstratieschaal gevalideerd met partners uit de waardeketen. Op dit moment wordt in Nederland gebouwd aan een fabriek met een capaciteit van 10.000 ton die in 2019 operationeel moet zijn.

“Met onze investering in nieuwe en baanbrekende recyclingtechnologieën zetten we een belangrijke stap om de cirkel rond te maken en een kringloopeconomie te creëren voor PET”, aldus Robert Long, Chief Innovation Officer van The Coca-Cola Company. “We willen blijven investeren in het ontwikkelen van de juiste partnerschappen en initiatieven – zoals met Ioniqa – ter ondersteuning van onze visie van een World Without Waste.”

“De samenwerking met The Coca-Cola Company betekent opnieuw erkenning voor onze beslissing om dit unieke proces, waarmee moeilijk te recyclen PET-afval wordt omgezet in kwalitatief goed materiaal dat geschikt is voor voedselverpakkingen, op de markt brengen”, zegt Tonnis Hooghoudt, CEO bij Ioniqa. “Het proces van Ioniqa kan aanzienlijk bijdragen aan het terugwinnen en hergebruiken van plastic dat anders mogelijk niet gerecycled zou worden, terwijl het PET levert dat geschikt is voor voedselverpakkingen. De oplevering van onze fabriek volgend jaar is een belangrijke stap vooruit als het gaat om het omzetten van moeilijk te recyclen PET-plastic in gerecycled materiaal met een brede toepassing, die de visie van Coca-Cola ondersteunt.”