The Body Shop opent in Rotterdam eerste concept store op het vasteland met refill station

Nu meer dan ooit, heeft de wereld sterke lichamen nodig, vol zelfvertrouwen. Daarom rolt The Body Shop de mouwen op en brengt ze haar activistische geest terug met de lancering vandaag (12 maart) van haar nieuwe concept store op de Beurstraverse 116 in Rotterdam. In het nieuwe concept is de winkel getransformeerd in een interactieve ‘activist workshop’ waar bezoekers worden uitgenodigd om producten te leren kennen, en te ontdekken hoe we met z’n allen kunnen streven naar een eerlijkere en mooiere wereld.

The Body Shop staat wereldwijd bekend om haar hoogwaardige, op de natuur geïnspireerde beautyproducten en haar filosofie dat een bedrijf een ‘ force for good’ kan zijn.

De nieuwe Activist Maker Workshop store van The Body Shop® is een plek om producten te ontdekken en te ervaren. Klanten kunnen zich laten inspireren door het ruime assortiment en de activistische roots van The Body Shop. Het is tijd om ons beste been voor te zetten en de wereld onder handen te nemen. Samen zijn we niet te stoppen.

Refill station

Als het aan The Body Shop ligt, wordt het hervullen van verpakkingen de norm. Klanten kunnen nu een hervulbare aluminium fles (300 ml) kopen en laten vullen met een van de 9* populairste showergels, shampoos, conditioners en handwashes. Zodra de fles leeg is, kun je hem terugbrengen en laten hervullen. Zo simpel is het! Elke fles telt. Door over te gaan op een hervulfles, kan een consument tot wel 32 plastic flessen per jaar uitsparen* en voorkomen dat er zo’n 260 g CO2* vrijkomt in de atmosfeer.

Duurzame elementen in de winkel

The Body Shop gaat terug naar haar roots en blijft vooruitdenken als het aankomt op het milieu. Voor de nieuwe winkel is gebruikgemaakt van ‘groene’ materialen zoals gerecycled hout en gerecycled plastic om de milieu-impact te verminderen. Zo heeft de winkel bijvoorbeeld een facade gemaakt van aluminium, een materiaal dat bij de productie ervan minder energie vraagt in vergelijking met veel andere materialen en dat oneindig recyclebaar is. De winkel is daarnaast voorzien van werkbladen die zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal dat normaal als afval op de vuilstort zou belanden.

Gifting station

Er is ook een Gifting Station, dat een scala aan manieren en middelen biedt om het perfecte cadeau te creëren, net zo speciaal als de persoon voor wie het is bestemd. Zo kun je je cadeau personaliseren met stempels, lint en cadeaupapier van gerecycled materiaal om je naasten te verrassen met iets unieks.

Activism corner

De nieuwe winkel bevat ook een ‘activism hub’ waar bezoekers de activistische roots van The Body Shop kunnen ontdekken en de campagnes die het bedrijf voert voor maatschappelijke veranderingen, variërend van gendergelijkheid tot een campagne tegen dierproeven voor cosmetica.

A team of activists

Zoals altijd staat het professionele winkelteam van The Body Shop ook in de Activist Maker Workshop store klaar om klanten te helpen de winkel te ontdekken en te ervaren als nooit tevoren, met persoonlijk make-up-, body-, hair- en skincare-advies. Als je wilt, vertellen de teamleden ook graag over recente campagnes, het milieu, sociale rechtvaardigheid en hoe The Body Shop streeft naar een eerlijkere en mooiere wereld en hoe klanten zelf betrokken kunnen worden en in actie kunnen komen.

Hugues Laurençon (General Manager France & Benelux): “Wij zijn er erg trots op dat we onze vernieuwde winkel heropenen in Rotterdam. Het is de eerste van dit type op het vasteland van Europa met een Refill Station. Dit nieuwe concept vormt de terugkeer naar de activistische roots van The Body Shop. Als B Corp hebben wij veel aandacht besteed aan ge-upcyclede en duurzame materialen. Ons team is er klaar voor om onze klanten een betekenisvolle winkelbeleving te bieden.”

B Corp

In 2019 is The Body Shop gecertificeerd als B Corp, waarmee ze zich heeft aangesloten bij een selecte groep bedrijven die als gezamenlijke missie hebben maatschappelijke verandering teweeg te brengen door middel van een ethische, duurzame bedrijfsvoering. The Body Shop roept samen met de overige B Corps bedrijven wereldwijd op om te ondernemen op een manier die goed is voor zowel people als planet. B Corp-certificering wordt toegekend aan bedrijven die voldoen aan de hoogste standaarden voor sociale- en milieuprestaties, transparantie en verantwoordelijkheid.

*Bij de berekening is aangenomen dat de klant eerst plastic flessen voor eenmalig gebruik van 250 ml gebruikte voor 4 producten (shampoo, conditioner, douchegel en handwash van The Body Shop®) en overgaat op de hervulfles. Aangenomen wordt dat de klant elk van deze producten 8 keer per jaar nodig heeft, wat neerkomt op 32 keer hervullen per jaar