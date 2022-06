The Body Shop ziet dat steeds meer mensen duurzamer willen gaan shoppen. Daarom heeft het bedrijf sinds 2021 in 40 landen ruim 500 Refill Stations geïnstalleerd, waaronder in bijna alle winkels in Nederland. Doel van deze operatie is het consumenten zo gemakkelijk mogelijk te maken om verpakkingen te hergebruiken en eenmalig gebruik te verminderen.

Tot nu toe heeft The Body Shop met de Refill Stations wereldwijd 3,7 ton plastic bespaard, oftewel ruim 170.000 plastic flessen waarvan in Nederland ruim 7000. En dat is pas het begin, want er staan voor 2022 nog eens 400 Refill Stations op de planning, met als doel om aan het eind van het jaar in totaal een besparing te bereiken van maar liefst 25 ton plastic.

Lionel Thoreau, Global Brand Vice President van The Body Shop, zegt hierover: “We willen iedereen die bij ons shopt duurzame opties bieden, want het blijkt dat mensen op zoek zijn naar manieren om duurzamer te shoppen. Als bedrijven toegankelijke,

innovatieve opties aanbieden, zullen consumenten die aanschaffen. De oprichtster van The Body Shop, Anita Roddick, was in 1976 een van de pioniers van hervulbare cosmetica, misschien was ze destijds zelfs haar tijd wel vooruit. Nu duurzaamheid weer top of mind is, staan wij opnieuw vooraan bij de hervulrevolutie.”

Heldere keuzes voor een beter milieu

Consumenten kunnen bij een winkel van The Body Shop met een Refill Station een hervulbare fles van gerecycled aluminium aanschaffen en die laten vullen met een shampoo, conditioner, showergel of handwash naar keuze uit de beschikbare selectie. Is de fles leeg, dan maak je hem goed schoon en droog, en kun je hem in de winkel laten hervullen, steeds opnieuw. Speciaal ter gelegenheid van World Refill Day krijg je tot en met 20 juni 2022 bij aankoop van een refill de aluminium fles cadeau. Dé gelegenheid om de overstap te maken en mee te doen met de hervulrevolutie!

Overigens is hervullen niet de enige manier waarop The Body Shop het gebruik van single use plastics vermindert. Het bedrijf gebruikt ook plastic dat al in omloop is door middel van een Community Fair Trade-partnerschap met Plastics for Change. Deze organisatie biedt afvalverzamelaars in Bengaluru in India, een stad waar bijna een derde van het afval niet gereguleerd wordt verwerkt, een eerlijke prijs en betere werkomstandigheden, en The Body Shop recyclet het verzamelde plastic onder andere in hun reguliere plastic flessen.

Als een van ‘s werelds grootste B Corps voldoet The Body Shop aan de hoogste extern geverifieerde standaard voor milieumaatregelen, verantwoordelijkheid en transparantie. De ambitieuze uitrol van de Refill Stations laat zien hoe vastbesloten The Body Shop is om de lat steeds hoger te leggen op het gebied van duurzame, verantwoorde beauty.