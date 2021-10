The 2B Collective: mensen gamend activeren in de transitie naar een duurzame samenleving

Partner



We are ready to scaleup! Van een bewezen succesvolle game voor organisaties naar een wereldwijd collectief om actief te versnellen richting een duurzame wereld van morgen! Met veel trots kondigen we aan… The 2B Collective! Oftewel: the 2 billion people collective. Check it out.

Mensen al gamend activeren in de transitie naar een duurzame samenleving, dat is wat The 2B Collective doet. Het is een online tool en methode die leren en experimenteren voor grote groepen leuk, makkelijk en boeiend maakt. Het online gamified leerplatform stelt medewerkers in staat om in 6 weken een duurzame mindset eigen te maken. Daarvoor gebruiken we de kracht van gamified learning: uitdaging, competitie en tijdsdruk. In 30 minuten per week, kennis op doen over een duurzame samenleving en economie en deze ook direct toe passen thuis, in de directe omgeving, in hun functie en ten behoeve van de ontwikkeling van de organisatie. Via elementen als (top)scores, ranking en badges worden deelnemers getriggerd om duurzaam te denken en doen. Fun, laagdrempelig en effectief.

Krachten bundelen, samen leren en elkaar versterken. De community is een integraal onderdeel. We werken met gedreven partners die onze tool gepersonaliseerd inzetten bij hun klanten. Samen met de eindgebruikers vormen we een community. Mensen zijn namelijk de grootste veranderkracht; iedereen kan zijn intellect gebruiken en oplossingen verzinnen hoe we de dingen slimmer kunnen doen. Onze ambitie is groot. Om echt impact te maken en de transitie naar een duurzamere maatschappij te versnellen, moeten we groepen mensen bereiken. We hebben grootste plannen voor The 2B Collective. Ons ultieme doel (Big Hairy Audacious Goal) is om voor 2030 via ons online platform 2 miljard mensen wereldwijd al gamend te activeren om duurzaam te denken en te doen. Een kwart van de wereldbevolking. Dan kunnen we echt het verschil maken.

Demo Day

We zullen vanaf nu met elke week een leuke; ‘quiz, action, poll of share’ aftellen op LinkedIn naar Demo Day op maandag 8 november. De dag dat we de demo van onze online gamification tool zullen laten zien aan geïnteresseerden. Voor degene die onze tool al hebben gezien; hij is volledig geüpdatet naar een nog frissere en gave vormgeving.

Nieuwsgierig geworden? Op onze gloednieuwe website kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief en Demo Day en blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes en updates;