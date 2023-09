Vakantiepark De Krim op Texel kiest voor ‘smart grid’ voor haar nieuwe chalets om minder last te hebben van de huidige problemen op het Nederlandse elektriciteitsnet. Het gaat om een proefproject met in eerste instantie zes vakantiehuisjes, dat later kan worden uitgebreid.

Wat is een smart grid?

Een smart grid is een slim meet- en regelsysteem in de elektriciteitsvoorziening. Het verdeelt de stroom bij vraag en aanbod. Wanneer er in dit geval een chalet is met een overschot aan energie, wordt dat opgeslagen in een of meer thuisbatterijen. Het slim energienetwerk weet of de energie gestroomlijnd moet worden aangevoerd naar de buren of moet worden herverdeeld. Zo word je minder afhankelijk van het elektriciteitsnet. Directeur Iwan Groothuis van De Krim werkt voor zijn smart grid samen met Texel4Trading van Nicol Schermer en met SolarEdge: “Met onze investering in een smart grid voor de nieuwe chalets zijn we de eerste in Europa. Als de proef slaagt, gaan we het breder inzetten.”

Eerste proef met zes huisjes

In september is gestart met zes chalets met elk 22 zonnepanelen op het dak en een eigen batterij voor decentrale opslag. Er is bewust gekozen voor een start na het zomerseizoen, omdat de situatie dan het best de omstandigheden in het grootste deel van het jaar nabootst. Humfrey Disco is technisch-commercieel marketingmanager bij SolarEdge. Wanneer is het project voor hem geslaagd? “Ik ben ervan overtuigd dat wij al na een maand hebben aangetoond dat de huisjes elkaar optimaal kunnen ondersteunen in hun energiebehoefte.” Alles behalve de warmwatervoorziening is er elektrisch. Het is de bedoeling dat de uiteindelijk vijftien chalets in de toekomst 100% elektrisch zijn. Met de technologie van SolarEdge wordt de opbrengst van de zonnepanelen geoptimaliseerd. Bovendien levert het bedrijf speciale apparatuur die de spanning meteen terugbrengt naar een veilig niveau als er iets misgaat.

Maximale capaciteit Texelse net bereikt

Het elektriciteitsnet op Texel heeft zijn maximale capaciteit bereikt. Nieuwe bedrijven die zich willen vestigen in het gebied kunnen daarom niet zomaar een elektriciteitsaansluiting krijgen. Dat geldt ook voor bestaande bedrijven die hun aansluiting willen uitbreiden. Het bereiken van de maximale capaciteit betekent dat de netwerkbeheerder bedrijven die zich in het gebied willen vestigen of bestaande bedrijven die extra capaciteit willen op een wachtlijst plaatst. Zou de netbeheerder dat niet doen, dan neemt de kans op stroomstoringen en langdurige uitval in de regio toe.

De Krim op weg naar zelfvoorziening

Het vakantiepark werkt ook aan zelfvoorzienendheid op het gebied van energie. Er zijn zonnepanelen gelegd op twee grote waterbergingen naast de golfbaan. Straks worden 4000 zonnepanelen met een eigen kabel verbonden met De Krim, wat ruim anderhalf miljoen kilowatt oplevert.

Model voor gasvrije woonwijken

Gemeenten onderzoeken momenteel in 64 woonwijken hoe een bestaande wijk van het aardgas af kan worden gehaald. Smart grids zullen daar in de nabije toekomst een grote rol in spelen, verwacht Humfrey Disco. “Deze oplossing is heel erg goed schaalbaar en kent in principe geen maximumgrootte. Dus ook voor aardgasvrije wijken kan een smart grid uitkomst bieden. Wanneer de batterij van het ene huis opgeladen is, krijgt een ander huis met een niet-volle batterij voorrang om op een gunstig moment de batterij te vullen. Dat regelt het systeem zelf.”