Texco Textiles presenteert eerste collectie 100% gerecyclede gordijnen

Op de vakbeurs Heimtextil in Frankfurt vanaf 7 januari, presenteert Texco Textiles haar eerste collectie gordijnen gemaakt van Waste2Wear® Stoffen. Deze bestaan voor 100% uit gerecycled polyester. Het bedrijf kondigt tevens aan dat zij per direct stopt met het ontwikkelen van virgin polyester gordijnen. Alle virgin kwaliteiten zal zij gaan vervangen met hoogwaardige gerecyclede stoffen. Met 10 jaar zal Texco alle gordijnen van virgin polyester uit de collectie hebben uitgefaseerd.

Na een intensief co-creatieproces met textiel innovator en koploper Waste2Wear, zal Texco op Heimtextil van 7 tot en met 10 januari 2020 hun nieuwe collectie gordijnen presenteren. Bezoekers zullen meerdere kwaliteiten, van een geborsteld doek tot linnen-look, in verschillende gewichten en in ongeveer 80 kleuren zien. Alle stoffen zijn gemaakt van 100% gerecyclede afgedankte plastic flessen, waarvan minstens 30% teruggewonnen is van de Chinese kustlijnen en oceanen door lokale vissers en plastic pickers.

Voor Texco’s standaard gordijnmaat zijn 45 tot maximaal 80 afgedankte plastic flessen nodig om de stof te maken, dit is afhankelijk van de kwaliteit van de stof. Gordijnen gemaakt van gerecycled polyester verbruiken 70% minder energie, 86% minder water, en hebben 75% minder CO2-uitstoot vergeleken virgin polyester gordijnen.

Deze prachtige collectie van 100% gerecyclede gordijnen is een eerste stap in Texco’s ambitie om alle virgin polyester stoffen stap voor stap uit te faseren. Het sluit aan bij Texco’s streven om haar voetafdruk op de planeet te verkleinen en het geeft klanten de keuze om milieuvriendelijkere gordijnen in te kopen. Dit is niet de standaard in de huidige zeer traditionele gordijnenindustrie. De samenwerking met Waste2Wear maakt van Texco daarom een koploper in de industrie op gebied van duurzaamheid.

CEO van Texco Textiles, Henk Veldhuis, zegt: “Als we kunnen bijdragen aan een schonere wereld door ‘gewoonweg’ virgin polyester gordijnen te vervangen met gordijnen gemaakt van gerecycled polyester, dan doen we dat natuurlijk. De samenwerking met Waste2Wear maakt dit mogelijk.”

Op de Heimtextil beurs, Hal 4.1, Stand F06, zal de Texco stand enkel en alleen deze nieuwe en milieuvriendelijke collectie gordijnen presenteren. De nieuwe look en feel van de stand moet bezoekers inspireren om na te denken over hoe we de enorme hoeveelheid afval die we produceren kunnen gaan herwaarderen.