Tetra Pak lanceert samen met García Carrión zijn op papier gebaseerde barrièretechnologie voor sapverpakkingen, een primeur in de sector.Met deze innovatie zetten beide bedrijven een belangrijke stap richting duurzamere voedingsverpakkingen en verlagen ze de afhankelijkheid van fossiele materialen. Het nieuwe verpakkingsmateriaal is nu beschikbaar in meerdere markten.

Eerste aseptische sapkarton met op papier gebaseerde barrière

Tetra Pak lanceert samen met de Spaanse drankenproducent García Carrión de Tetra Brik® Aseptic 200 ml Slim Leaf met een op papier gebaseerde barrière, onder het merk Don Simón. Het gaat om de eerste sapverpakking wereldwijd die deze innovatieve barrière gebruikt én de eerste verpakking van dit type in Spanje.

De verpakking bestaat tot 80% uit papier. Dankzij de combinatie van de op papier gebaseerde barrière en plantaardige polymeren in de coating stijgt het aandeel hernieuwbare materialen tot 92%. Tegelijk daalt de CO₂-uitstoot met 43% vergeleken met een aseptische verpakking met een aluminiumfoliebarrière, zoals bevestigd door de Carbon Trust.

“We zetten opnieuw een stap vooruit in duurzame verpakkingen voor vruchtensappen”, zegt Don José García Carrión, voorzitter van García Carrión. “Ons bedrijf investeert al meer dan 135 jaar in verantwoorde innovatie en respect voor het milieu.”

“Deze innovatie ondersteunt onze missie om onze ecologische impact te verlagen en tegelijk kwaliteitsvolle producten aan consumenten te bieden”, vult Fala Corujo, Vice President bij García Carrión, aan.

Met deze verpakking zet García Carrión een nieuwe industriële stap binnen hun 360° Sustainability Strategy. Die aanpak werd in 2024 bekroond met de Factories of the Future Award voor uitmuntendheid in duurzaamheid en circulaire economie.

“Deze lancering is een belangrijke stap richting volledig hernieuwbare en recyclebare verpakkingen”, zegt Tatiana Liceti, Executive Vice President Packaging Solutions bij Tetra Pak. “Onze nauwe samenwerking met klanten bewijst dat duurzame innovatie schaalbaar is over markten en categorieën, zonder in te boeten aan functionaliteit of kwaliteit.”

Wat houdt de op papier gebaseerde barrière precies in?

Samen met de andere lagen beschermt de barrière de inhoud tegen zuurstof, licht, vocht en bacteriën. De voedselveiligheid blijft gegarandeerd en de houdbaarheid blijft vergelijkbaar met verpakkingen die wel aluminiumfolie gebruiken.

Markten met de juiste infrastructuur kunnen de aseptische kartons met deze op papier gebaseerde barrière inzamelen, sorteren en recycleren. De nieuwe barrière creëert bovendien ook voordelen verderop in de recyclageketen. Ze maximaliseert de recuperatie van papiervezels en zorgt voor hoogwaardige vezel- en niet-vezelfracties.

De technologie maakt deel uit van Tetra Pak’s bredere ambitie om de meest duurzame voedselverpakking ter wereld te ontwikkelen: een verpakking die volledig op papier gebaseerd is, uitsluitend gebruikmaakt van verantwoord hernieuwbare of gerecycleerde materialen, een zo laag mogelijke CO₂-voetafdruk heeft en volledig recycleerbaar is.

Tetra Pak introduceerde zijn aseptische drankenkarton met op papier gebaseerde barrière voor het eerst in 2023 via een samenwerking met een zuivelbedrijf in Portugal. Deze innovatie werd internationaal erkend en won de “Resource Efficiency”-prijs tijdens de Sustainable Packaging News Awards 2024.