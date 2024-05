Tetra Pak introduceert de ‘Factory Sustainable Solutions’, een nieuwe aanpak om energie, water en Cleaning in Place (CIP) door de gehele organisatie en fabriek te optimaliseren. Het nieuwe aanbod binnen het duurzaamheidsportfolio van Tetra Pak biedt fabrikanten in de voedsel- en drankenindustrie op maat gemaakte technologieën en integratiemogelijkheden. De Factory Sustainable Solutions aanpak moet fabrikanten in deze industrie ondersteunen bij het optimaliseren van het verbruik van energie en hulpbronnen. Dit is een belangrijke stap om klanten te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen en operationele kosten te verlagen.

Fabrikanten in de voedingsmiddelenindustrie staan onder toenemende druk. Zij zijn van oudsher afhankelijk van fossiele brandstoffen en energie-intensieve processen. Tegenwoordig wordt van hen verwacht dat zij er alles aan doen om het uiterste uit alle grondstoffen te halen. Zo worden bedrijven in diverse landen geconfronteerd met verhoogde operationele kosten en grondstofprijzen en aanzienlijke druk door CO2-belastingen en vergoedingen voor waterverspilling. Het is essentieel om oplossingen te vinden voor deze uitdagingen. Daarvoor moeten bedrijven naar hun supply chain en productieprocessen kijken om kosten te besparen.

Het Factory Sustainable Solutions aanbod van Tetra Pak is een aanvulling op het huidige aanbod van grondstoffenefficiënte apparatuur en diensten. In dit nieuwe aanbod staat een systematische, fabrieksbrede aanpak centraal. De oplossingen kunnen in elk stadium worden geïntegreerd om het verbruik van hulpbronnen zoals energie, water en chemicaliën terug te winnen en te verminderen. Een geoptimaliseerd verbruik van hulpbronnen verlaagt de operationele kosten op lange termijn en de daarmee samenhangende uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd wordt hiermee de naleving ondersteund van duurzaamheidsnormen die steeds strenger worden.

Het Tetra Pak Factory Sustainable Solutions team ondersteunt klanten bij het vinden van de juiste technologieën en integratieoplossingen voor hun behoeften. Het team adviseert hen ook over de beste opstelling voor hun productielijn of faciliteit. Dit leidt tot een op maat gemaakt leiding- en installatieschema dat water, energie en CIP optimaliseert volgens de specifieke behoeften van de activiteiten van de klant.

Het aanbod ‘Factory Sustainable Solutions’ versterkt geavanceerde technologieën, zoals:

Nanofiltratie, die bijtende reinigingsvloeistof terugwint voor CIP. Deze door Tetra Pak ontwikkelde oplossing maakt het mogelijk om schone reinigingschemicaliën en water terug te winnen voor toekomstig hergebruik, waardoor tot 90% van de totale gebruikte CIP-vloeistof kan worden teruggewonnen.

Omgekeerde osmose maakt gebruik van de gepatenteerde membraanfiltratietechnologie ontwikkeld door Tetra Pak. Dit stimuleert een efficiënter gebruik van hulpbronnen in meerdere toepassingen, waaronder melkscheiding en hergebruik van water.

Tetra Pak werkt samen met innovatieve technologiepartners om aanvullende oplossingen te bieden, waaronder:HighLift™ warmtepomptechnologie, in samenwerking met Olvondo Technology A/S. Deze technologie kan worden geïntegreerd in activiteiten om het hergebruik van afvalwarmte voor de productie van stoom te vergemakkelijken voor fabrieksapparatuur, waaronder de Tetra Pak Direct UHT-eenheid, bij druk tot 10 bar.

Omgekeerde osmose maakt gebruik van de gepatenteerde membraanfiltratietechnologie ontwikkeld door Tetra Pak. Dit stimuleert een efficiënter gebruik van hulpbronnen in meerdere toepassingen, waaronder melkscheiding en hergebruik van water. Tetra Pak werkt samen met innovatieve technologiepartners om aanvullende oplossingen te bieden, waaronder:HighLift™ warmtepomptechnologie, in samenwerking met Olvondo Technology A/S. Deze technologie kan worden geïntegreerd in activiteiten om het hergebruik van afvalwarmte voor de productie van stoom te vergemakkelijken voor fabrieksapparatuur, waaronder de Tetra Pak Direct UHT-eenheid, bij druk tot 10 bar. Hoge temperatuur warmtepompen, in samenwerking met Johnson Controls. Deze warmtepompen upcyclen procesafvalwarmte voor gebruik elders in de fabriek.

Thermische zonnecollectoren, in samenwerking met Absolicon. Deze collectoren maken gebruik van de zon als onbeperkte bron van schone en hernieuwbare energie, voor de levering van heet water en stoom – bij temperaturen boven 150°C – waardoor het geschikt is voor UHT-toepassingen.

Stefano Vittor, CEO van Olvondo Technology A/S, zegt: “Door onze HighLift-warmtepomptechnologie op te nemen in de activiteiten van Tetra Pak op het gebied van Factory Sustainable Solutions, biedt Tetra Pak een impactvolle oplossing om de CO2-uitstoot in de hele voedingsmiddelen- en drankenindustrie te verminderen. We zijn verheugd deel uit te maken van deze samenwerking en een rol te spelen in de verandering die Tetra Pak stimuleert.”

Fiona Liebehenz, Vice President Key Components, Plant Solutions and Channel Management bij Tetra Pak zegt: “Ik ben erg trots op het team. We weten dat fabrikanten nu, meer dan ooit tevoren, onder druk staan om zo efficiënt mogelijk om te gaan met hun middelen. Voor velen is dit een existentiële uitdaging om de toekomst van hun operaties veilig te stellen. Door met hen samen te werken en hun individuele behoeften en doelstellingen te begrijpen, leveren we hen apparatuur die geschikt is voor hun doel, in combinatie met onze kennis van voedingsmiddelen- en drankentoepassingen om die uitdaging aan te gaan, en leveren we tastbare verbeteringen op een manier die financieel voordelig is.”

Foto: Absolicon Solar Collectors