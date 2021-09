Terugblik S&P Food Tour ’21

Partner



Dinsdag 31 augustus vond in Scheveningen de S&P Food Tour plaats. Onder het genot van een drankje en een hapje liepen de deelnemers langs de verschillende collega’s van Schuttelaar & Partners die verspreid stonden door de haven van Scheveningen. Naast bijpraten met relaties uit de voedselindustrie, konden de deelnemers hier meer leren over de voedseltransitie. Zo spraken we over het belang van biologisch voedsel, bekeken we innovatieve voedingsmiddelen en proefden we vis uit de Noordzee.

Schuttelaar & Partners ziet biologische voeding als één van de vele paden naar een duurzamere wereld. Suzanne van der Pijll sprak met de deelnemers over het biologische aanbod in de supermarkt en over wat haalbaar is voor Nederland op het gebied van biologische voeding. De Snackbar van de Toekomst verzorgde hierbij een hapje en een drankje.

José van den Driessche is deskundig op het gebied van nieuwe voedingsmiddelen. Zij sprak over de vele manieren waarop S&P nieuwe voedingsmiddelen stimuleert en bedrijven ondersteunt om hun nieuwe producten op de markt te brengen. Ook konden de deelnemers aangeven wat zij zelf in de toekomst graag op hun bord zouden hebben liggen. Worden dat insecten, algenolie, zeewier of toch kweekvlees?

Naast het grote levende zuivelpak vertelde Ynske van Zundert over de bijdrage aan de Nederlandse zuivelindustrie. Ze besprak de vele manieren waarop de zuivelindustrie kan verduurzamen, bijvoorbeeld door te voldoen aan de eisen van On The Way To Planet Proof, meer biodiversiteit op het bedrijf of het veevoer aan te passen. Ook het zuivelpak stond er niet voor niks. Schuttelaar & Partners ondersteunt namelijk ook een campagne over het op de juiste manier weggooien van zuivelpakken.

De Smart Food Alliance verbindt verschillende partijen in de voedselindustrie met elkaar. Casper Zulim de Swarte legde uit dat bedrijven zo kunnen samenwerken aan een gezond en duurzaam voedselsysteem. Ook waren er producten te zien van bedrijven uit de Smart Food Alliance.

Glas, blik, karton of toch plastic? Verpakkingsexpert Karel van den Brink gaf uitleg over de meest duurzame voedselverpakkingen. Daarnaast lichtte hij de duurzame voedselverpakkingsroute van Schuttelaar & Partners toe. Er werd stevig gediscussieerd over de verschillende verduurzamingsmogelijkheden. De deelnemers wandelden met nieuwe inspiratie over hun eigen verpakkingen verder.

De deelnemers konden bij de North Sea Farmers de verschillende toepassingen van het duurzame zeewier zien en proeven. Lotte Bronswijk en Nienke Meijer legden uit wat zij doen om deze innovatie aan te jagen en partijen binnen de sector te verbinden. Daarna liepen de deelnemers door met een zakje zeewierchips in de hand.

Bij Paul Einerhand van Noordzeevis uit Scheveningen konden de deelnemers iets leren over de geschiedenis van de visserij in Scheveningen. Paul legde daarnaast uit dat tegenwoordig 90% van de vis uit Scheveningen geëxporteerd wordt en niet in Nederland wordt gegeten. Noordzeevis uit Scheveningen zet zich daarom in voor een menukaart met meer vis uit de Noordzee. Uiteraard konden de deelnemers die Noordzeevis dan ook direct proeven!

Aan boord van zeilschip de IJsvogel, een maxi 1300, vertelde oprichter Marcel Schuttelaar over de bijzondere locatie waar deze wandeling plaatsvond. “De mooiste haven van Nederland, want met 5 minuten ben je met de boot op open zee.” De haven is bij uitstek een industriegebied en daar zijn bewoners en watersporters, zoals de Jachtclub Scheveningen, te gast. Dat neemt niet weg dat Scheveningen volgens Marcel het mekka van het wedstrijdzeilen moet worden van de lage landen. Marcels droom als het gaat om de haven? Dat ieder kind op de basisschool in Den Haag/Scheveningen een keer de zee opgaat, want de stad vanaf het water beschouwen en je overgeven aan de krachten van eb en vloed, golfdeining en de wind zijn een hele bijzondere ervaring.

Het rondje door de Scheveningse haven was helemaal af met een klein tochtje op een rib boot. Wij hebben genoten van de dag en hopen dit in de toekomst zeker te herhalen!